WM 2022 in Katar: Christoph Kramer ist nicht Teil des DFB-Kaders

Christoph Kramer hat jetzt bestätigt, dass er bei der WM 2022 in Katar dabei ist - allerdings nicht als Spieler.

WAS IST PASSIERT? Christoph Kramer wird nicht Teil des DFB-Kaders bei der in diesem Monat beginnenden Weltmeisterschaft in Katar sein - zumindest nicht als Spieler. Noch vor wenigen Tag hatte die Bild vermeldet, dass der 31-Jährige Teil des vorläufigen DFB-Kaders sei, den Nationaltrainer Hansi Flick Ende Oktober einreichen musste. Der Gladbacher Mittelfeldspieler betont jetzt aber, dass er nicht als Spieler bei der WM dabei sein wird.

WAS WURDE GESAGT? "Es war schön, diese Welle so lange zu reiten, es wäre auch ein Traum gewesen. Aber wir können das jetzt abhaken. Ich bin definitiv nur als TV-Experte dabei", verkündet der 31-Jährige gegenüber der Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Christoph Kramer absolvierte zwölf Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und wurde Weltmeister 2014. Im Finale gegen Argentinien stand er sogar 31 Minuten auf dem Platz, nachdem er zuvor nur zwölf Einsatzminuten während des Turniers gesammelt hatte.

Seinen letzten Einsatz für die DFB-Elf absolvierte Kramer im März 2016. Damals wurde er im Spiel gegen Italien für eine Minute eingewechselt. Zuletzt zeigte Kramer für Borussia Mönchengladbach starke Leistungen und es häuften sich Gerüchte über ein Comeback des 31-Jährigen im DFB-Trikot.

WIE GEHT ES WEITER? Christoph Kramer wird trotzdem Teil der WM 2022 sein - zwar nicht als Spieler, aber als Experte. Das ZDF hat bestätigt, dass der Mittelfeldspieler als Experte für den Fernsehsender bei der WM-Berichterstattung tätig sein wird.