WM 2022: Emiliano Martinez gewinnt Goldenen Handschuh für den besten Torhüter

Nach dem dramatischen Finale wurde auch der beste Torwart der WM 2022 ausgezeichnet. Argentiniens Martinez erhält den Zuschlag.

WAS IST PASSIERT? Argentiniens Keeper Emiliano Martinez wurde bei der WM 2022 mit dem Goldenen Handschuh für den besten Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Der Weltverband FIFA kürte ihn nach dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich am Sonntag. Die Südamerikaner hatten das Endspiel zuvor im Elfmeterschießen gewonnen - auch dank einer Parade von Martinez gegen Kingsley Coman.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit der WM 1994 in den USA wird der Goldene Handschuh vergeben. Als Erster konnte sich die belgische Torhüter-Legende Michel Preud'homme die Einzelauszeichnung sichern. Bei der letzten WM 2018 in Russland sicherte sich sein Landsmann Thibaut Courtois die Trophäe.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

IN ZAHLEN: Martinez, der erst im Juni 2021 für die Albiceleste debütierte, stand bei der WM 2022 in allen Spielen im Tor der Argentinier. Auf Vereinsebene spielt der 30-Jährige in England für Aston Villa.