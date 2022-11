WM 2022: Barcelona-Coach Xavi nennt seinen Titelfavoriten

Barça-Coach Xavi spricht über seine Favoriten bei der WM 2022 und drückt neben Spanien auch Lionel Messi und Argentinien die Daumen.

WAS IST PASSIERT? Barça-Coach Xavi hofft vor dem Duell gegen das DFB-Team (Sonntag, 20 Uhr) auf einen WM-Titel von Spanien - zählt aber auch noch drei anderen Nationen zu seinen Favoriten auf den Gewinn der WM 2022.

WAS WURDE GESAGT? "Ich hoffe auf Spanien, aber es ist schwer vorherzusagen. Wenn man sich die Spiele ansieht, ist alles ausgeglichen", erklärte Xavi unweit der berühmten Aspire Academy in Doha im Gespräch mit GOAL und SPOX. "Meine Favoriten sind Frankreich, Brasilien, Argentinien... ich glaube sehr an Lionel Messi und sein Team, wir werden sehen."

"Es ist schwer vorherzusagen, denn Japan hat Deutschland geschlagen, Saudi-Arabien hat Argentinien geschlagen... Marokko ist stark, Iran hat Wales geschlagen. Jeder kämpft, jeder ist gut organisiert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor allem die Argentinier stehen nach der Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien (1:2) unter Druck, müssen gegen Mexiko (Samstag, 20 Uhr) unbedingt gewinnen. Auch damit Messi sich doch noch den Traum vom langersehnten WM-Titel erfüllen kann.

"Vielleicht ist es seine letzte Chance, so sagte er. Jetzt haben sie mehr Druck, weil sie das erste Spiel verloren haben", weiß Xavi. "Das ist uns in Südafrika passiert... das erhöht den Druck, die Spannung, aber ich denke, sie können es schaffen... sie können Mexiko und Polen schlagen. Es hängt nicht nur von Messi ab, sondern auch von Argentinien."

WIE GEHT ES WEITER? Im letzten Gruppenspiel (30.11.) trifft Argentinien in Gruppe C auf Robert Lewandowksi und Polen. Spanien bekommt es nach dem Deutschland-Duell am 1. Dezember noch mit Japan zu tun.