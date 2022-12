WM 2022 Abschlussfeier: Wann ist sie und wer tritt auf? Datum, Ort, Termin

Die WM 2022 in Katar neigt sich dem Ende entgegen - und wird mit einer Abschlusszeremonie gebührend beendet.

Noch steht nicht fest, welche beiden Teams am Sonntag, den 18. Dezember, um 16 Uhr deutscher Zeit den Weltmeistertitel 2022 unter sich ausmachen. Das Finale findet im Lusail Stadium statt, welches sich 15 Kilometer nördlich des Zentrums der katarischen Hauptstadt Doha befindet.

Dort wird nicht nur der frischgebackene Weltmeister seinen Triumph feiern, denn wenige Stunden zuvor wird die Wüsten-WM in Katar mit einer Abschlusszeremonie gebührend beendet.

GOAL zeigt euch, wann die Abschlussfeier stattfindet, was euch erwartet und welche Künstler dort auftreten.

Getty

WM 2022 in Katar: Wann und wo findet die Abschlussfeier statt?

Wie bereits erwähnt, wird die Abschlussfeier der Weltmeisterschaft in Katar vor dem WM-Finale am Sonntag, den 18. Dezember, im Lusail Stadium in Doha stattfinden. Geplanter Beginn der Feierlichkeiten dort: 9 Uhr morgens.

Aufgrund der Zeitverschiebung bedeutet das: Wer sich die Abschlussfeier hierzulande ansehen möchte, muss bereits um 7 Uhr morgens aufstehen. Die Terminierung ist vor allem den klimatischen Bedingungen im Wüstenstatt geschuldet.

Die Zeremonie findet vor dem Finale statt, dieses wird um 18 Uhr Ortszeit ausgetragen. Da es mittags und nachmittags auch im Winter in Katar sehr heiß wird, muss die Abschlusszeremonie auf den Morgen weichen.

Abschlusszeremonie der WM in Katar: Wer tritt auf?

Dass eine Weltmeisterschaft im großen Stil mit Show, Musik und Spektakel verabschiedet wird, ist mittlerweile schon Standard. 2014 etwa, beim Turnier in Brasilien, sorgten Tänzer für spektakuläre Bilder. Die musikalische Untermalung gab es von Sängerin Shakira, Carlinhos Brown, Wyclef Jean und Carlos Santana.

QSC

Wer bei der Abschlussfeier der WM 2022 im Lusail Stadium auftritt, ist hingegen noch nicht final geklärt. Der Weltverband FIFA hat (Stand 8.12.) die finale Planung samt eingeladenen Künstlern noch nicht veröffentlicht.

Sicher scheint, dass der nigerianische Sänger Davido einen Auftritt haben wird. Das behauptet zumindest der asiatische Geschäftsmann Stephen Hung via Instagram. Demnach soll Davido den WM-Song "Hayya Hayya" mit der katarischen Sängerin Aisha sowie Cardona aus Trinidad performen.

Ebenfalls vermutet wird laut wego.com ein Auftritt der indischen Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Nora Fatehi. Diese soll einen Hindi-Song zum Besten geben.

Wo wird die Abschlussfeier der WM 2022 in Katar übertragen?

Bislang haben weder ARD noch ZDF die Abschlussfeier in ihrem aktuellen TV-Programm stehen, auch auf MagentaTV gibt es noch keine Informationen bezüglich der Übertragung.