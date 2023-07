"Wir träumen davon, gemeinsam in Rente zu gehen" - Luis Suárez hofft auf Wiedersehen mit Lionel Messi

Eine Reunion der beiden südamerikanischen Superstars hatte zuletzt nicht geklappt.

WAS IST PASSIERT? Luis Suárez hat verraten, dass er und Lionel Messi davon träumen, gemeinsam in Rente zu gehen, nachdem der Wechsel des uruguayischen Stars zu Inter Miami gescheitert ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Inter Miami hat mit der Verpflichtung des siebenfachen Ballon d'Or-Gewinners Messi, gefolgt von seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Sergio Busquets und Jordi Alba, in der Fußballwelt für Aufsehen gesorgt.

Die Herons wollten mit Suárez einen weiteren ehemaligen dreifachen Barcelona-Sieger verpflichten. Der Wechsel wird jedoch vorerst nicht zustande kommen, da der derzeitige Verein des Uruguayers, Gremio, die Gespräche mit Miami beendet hat. Dennoch hoffen beide weiterhin auf eine Reunion.

WAS WURDE GESAGT? "Mit Messi träumen wir davon, gemeinsam in den Ruhestand zu gehen", sagte er in der uruguayischen Fernsehsendung Punto Penal.

Suárez fügte hinzu: "Das war etwas, das wir immer geplant haben, als wir in Barcelona waren. Und von einem Jahr zum nächsten ging ich zu Atlético und er zu PSG. Wir haben davon geträumt und darüber gesprochen, dass wir nach Barcelona in die Vereinigten Staaten gehen würden, aber damals ist nichts passiert. Jetzt hat er die Entscheidung getroffen, dorthin zu gehen, und wie man sieht, sieht er glücklich aus, und wir hoffen, dass sich diese Möglichkeit irgendwann einmal ergibt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Angesichts der derzeitigen körperlichen Probleme von Suárez scheint es unwahrscheinlich, dass er noch lange spielen wird. Ihr Ziel, gemeinsam in den Ruhestand zu gehen, könnte sich daher nicht erfüllen.

Die Fans haben jedoch gute Chancen, das Wiedersehen der vier dreifachen Weltmeister bei einem letzten Aufeinandertreffen zu erleben.

Suárez' Gremio und Messis Inter Miami haben ihre Saison bereits begonnen. Die Herons warten darauf, herauszufinden, auf wen sie im Achtelfinale des Ligapokals treffen, während sich der brasilianische Klub auf die Fortsetzung der Brasileiro Serie A vorbereitet.