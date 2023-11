Winterwechsel? Arsenal und Newcastle angeblich an BVB-Star Julian Brandt dran

Borussia Dortmunds Julian Brandt steht einem Bericht zufolge sowohl bei Arsenal als auch bei Newcastle United auf dem Wunschzettel.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal und Newcastle United sind an einer Verpflichtung von Julian Brandt von Borussia Dortmund im kommenden Transferfenster interessiert. Das berichtet die englische Zeitung The Mirror.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Die beiden Klubs wollen bei Brandt ihr Glück versuchen, obwohl der 27-Jährige erst im April seinen Vertrag beim BVB bis 2026 verlängert hat. Das Unterfangen könnte sich aber als schwierig erweisen, denn die Dortmunder sind dem Bericht zufolge nicht an einem Verkauf interessiert.

Auch Jürgen Klopp soll auf Brandt große Stücke halten, Liverpool befindet sich jedoch nicht im Rennen um den Offensivspieler.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Dortmund holte Brandt 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für die Borussia kommt er in dieser Saison auf sechs Tore und fünf Vorlagen in 16 Pflichtspielen. Für das DFB-Team machte er seit 2016 45 Länderspiele (3 Tore).