"Willst du kämpfen, oder was?" - Atléticos José Maria Giménez attackiert João Félix nach Provokationen

Beim Sieg des FC Barcelona gegen Atlético Madrid ging es zwischen João Félix und Jose Maria Gimenez hoch her.

WAS IST PASSIERT? Beim Gastspiel von Atlético Madrid beim FC Barcelona, das die Rojiblancos mit 0:1 verloren, ging es zwischen dem von Atlético zu Barça ausgeliehenen João Félix und Madrids José Maria Giménez mehrfach ordentlich zur Sache.

WAS WURDE GESAGT? "Willst du kämpfen, oder was?", fragte Giménez Félix, als dieser in einer Szene auf dem Boden lag und den Atlético-Spieler des Foulspiels bezichtigte.

"Du hast mich geschlagen, du hast mich geschlagen!", erwiderte der Portugiese. "Ja, du willst kämpfen?", erwiderte der als Heißsporn geltende Giménez erneut.

Movistar veröffentlichte zudem Untertitel einer Unterhaltung zwischen Giménez und Koke. Darin warnt der Mittelfeldspieler den Innenverteidiger davor, dass Félix versuche, einen Platzverweis zu provozieren. So sagte Koke: "Hast Du das gesehen? Er (Félix) versucht, dass Du eine zweite Gelbe Karte bekommst. Bleib ruhig!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Siegtorschütze für Barca war ausgerechnet Félix, der in der 28. Minute traf. Der 24-Jährige ist bis Saisonende an die Katalanen ausgeliehen.