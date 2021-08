Arsenal und Newcastle einig über Willock-Transfer

Mittelfeldspieler Joe Willock verlässt aller Voraussicht nach Arsenal. Die Gunners und Newcastle sind sich bereits über einen Transfer einig.

Joe Willock steht kurz vor einem Wechsel von Arsenal zu Newcastle United. Die beiden Vereine sind sich nach Informationen von Goal und SPOX bereits über den Transfer einig und haben 30 Millionen Euro als Ablösesumme vereinbart.

Willock war bereits in der vergangenen Saison an die Magpies verliehen worden und hatte im Team von Trainer Steve Bruce überzeugt. So gelang es ihm unter anderem, in den letzten sieben Premier-League-Partien der Saison jeweils zu treffen. Aufgrund der starken Vorstellungen war Newcastle sehr an einem Deal für den 21-Jährigen interessiert.

Willock-Transfer: Arteta hält sich noch bedeckt

Zunächst wollte United allerdings eine erneute Leihe, für Arsenal kam aber nur ein Verkauf in Frage. Im Laufe der Verhandlungen einigten sich beide Klubs auf die von den Gunners geforderten 30 Millionen Euro.

Am Sonntag fehlte Willock bereits im Arsenal-Kader bei der Liga-Generalprobe gegen Tottenham. "Wir werden das begründen, wenn es so weit ist", sagte Gunners-Coach Mikel Arteta, als er auf das Fehlen Willocks angesprochen wurde. Der Transfer dürfte in den kommenden Tagen verkündet werden, wenn sich Willock mit Newcastle auf einen Vertrag einigen kann.