Wiedersehen mit Lionel Messi in der MLS? LAFC bereitet wohl ein Angebot für Superstar Neymar von PSG vor

Neymar will Paris Saint-Germain wohl verlassen. Gibt es ein Wiedersehen mit Lionel Messi in der MLS?

WAS IST PASSIERT? Neymar strebt laut aktuellen Medienberichten einen Abgang von PSG in diesem Sommer an. Der Stürmer von Paris Saint-Germain könnte dabei wie sein ehemaliger Mannschaftskamerad Lionel Messi (Inter Miami) in der MLS landen. Laut Fabrizio Romano hat Neymars Situation eine Reihe von MLS-Teams auf den Plan gerufen, wobei Los Angeles FC sogar einen Wechsel des Superstars vorbereitet.

Trotz des Interesses der US-Klubs, genießt eine Rückkehr nach Barcelona für Neymar laut Romano aber Priorität. Die Katalanen selbst sollen allerdings nicht an einem Mega-Coup interessiert sein.

WIE GEHT ES WEITER? Auch PSG ist wohl bereit, den brasilianischen Nationalspieler zu verkaufen, will ihn aber nicht zum Nulltarif abgeben. Die Pariser fordern wohl eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro für den 31-Jährigen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neymar stammt aus der Jugend des FC Santos und schaffte beim brasilianischen Traditionsverein seinen Durchbruch. 2013 wechselte er für insgesamt 88 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona. Dort feierte er große Erfolge, unter anderem den Gewinn der Champions League 2015.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Offensivstar wurde in der abgelaufenen Saison lange von einer Knöchelverletzung außer Gefecht gesetzt, in 29 Pflichtspielen kam Neymar trotzdem auf beeindruckende 18 Tore und 17 Vorlagen.