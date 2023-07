Der Kult-Song der Reds ist heute einer der berühmtesten im Weltfußball und wurde von Celtic Glasgow, Borussia Dortmund und vielen anderen übernommen.

"You'll Never Walk Alone" ist vielleicht der berühmteste Fußball-Song. Er erklingt vor dem Anpfiff bei jedem Liverpool-Spiel im Stadion an der Anfield Road.

Das Lied ist um die ganze Welt gereist, während die Reds als fünfmaliger Europapokalsieger durch Europa und sogar darüber hinaus getourt sind.

Aber wie wurde "You'll Never Walk Alone" zu einem so wichtigen Teil der Identität des Vereins? GOAL wirft einen Blick darauf.

Wer hat YNWA geschrieben?

Die Geschichte von YNWA und seiner Verbindung zu Liverpool, der Mannschaft und der Stadt sowie zu vielen anderen Fußballinstitutionen reicht bis in die 60er-Jahre zurück.

You'll Never Walk Alone wurde von Oscar Hammerstein II geschrieben und von Richard Rodgers für das Musical Carousel komponiert, das 1945 in den USA veröffentlicht wurde.

Später gab es eine Reihe von Coverversionen, von denen die erfolgreichste im Vereinigten Königreich 1963 von Gerry and the Pacemakers veröffentlicht wurde. Gerry and the Pacemakers, die 1959 gegründet wurden und nach dem Leadsänger Gerry Marsden benannt sind, waren Teil der Merseybeat-Szene der 60er-Jahre, die von den Beatles angeführt wurde.

Ihre Version von You'll Never Walk Alone erreichte Platz eins der britischen Charts und hielt sich dort vier Wochen lang.



Wann hat der FC Liverpool YNWA übernommen?

Irgendwann um die Zeit der Veröffentlichung des Covers von Gerry and the Pacemakers wurde der Song vom FC Liverpool übernommen. Die gängige Version der Erzählungen besagt, dass Marsden dem Manager der Reds, Bill Shankly, während einer Reise vor der Saison im selben Jahr eine Kopie der Single vorlegte. Laut Tommy Smith, einem Spieler zu dieser Zeit, war Shankly "begeistert von dem, was er hörte".

Die mitreisenden Reporter ließen daraufhin verlauten, dass "You'll Never Walk Alone" das neue Vereinslied sei. Von da an ging es Schlag auf Schlag.

Shankly wählte das Lied während eines Auftritts in der BBC-Radiosendung Desert Island Discs im Jahr 1965 vor dem FA-Cup-Finale aus. Die Fernsehaufnahmen von diesem Spiel liefern den ersten Beweis dafür, dass es auf der Tribüne gesungen wurde.

Das Singen von "You'll Never Walk Alone" durch die Liverpooler Fans wurde zu einem sofortigen Phänomen. Die britische Progressive-Rock-Gruppe Pink Floyd baute Samples des Gesangs der Anfield-Menge in ihren Song "Fearless" ein, der 1971 auf dem Album Meddle erschien.

Welche anderen Vereine singen YNWA?

Celtic Glasgow hat "You'll Never Walk Alone" kurz nach Liverpool übernommen, wobei manche sogar darüber streiten, welcher Verein den Song zuerst hatte. Die meisten sind sich einig, dass die Fans der schottischen Mannschaft das Lied nach dem Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger 1966 gegen Liverpool mit nach Hause brachten. Es wird heute vor europäischen Spielen im Celtic Park gesungen.

Seitdem hat sich das Lied bei einer Reihe von Vereinen verbreitet. Neben Liverpool und Celtic ist wohl Borussia Dortmund der bekannteste Verein, der die Hymne gemeinsam mit den Liverpooler Fans in der Europa League in der Saison 2015/16 gesungen hat.

Besonders beliebt ist die Hymne in Deutschland und den Niederlanden, wo sie von Feyenoord gesungen wird. Sie ist auch weltweit bei Vereinen wie dem FC Tokio in Japan zu hören.

Als Liverpool 2013 ein Vorbereitungsspiel in Australien bestritt, kamen 95 000 Fans in den Melbourne Cricket Ground und sangen einen unglaublichen Refrain vor dem Spiel.

Warum ist YNWA so wichtig?

Nach der Hillsborough-Katastrophe von 1989, bei der 96 Fans ihr Leben verloren, erhielt das Lied eine neue Bedeutung und Symbolik. Fünfundzwanzig Jahre nach der ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung, die zu dem Schluss kam, dass es sich um einen Unfall handelte, führten die Bemühungen der Familien der Verstorbenen zu einem neuen Urteil, das besagte, dass ihre Angehörigen unrechtmäßig getötet worden waren.

Während des gesamten Prozesses spielten der Text und die Themen von "You'll Never Walk Alone" eine wichtige Rolle. Eine spezielle Version des Liedes wurde 1985 nach dem Valley-Parade-Brand bei Bradford City aufgenommen, bei dem 56 Zuschauer ums Leben kamen.

Heute ist der Schriftzug "You'll Never Walk Alone" auf dem Wappen von Liverpool zu sehen, das auf dem Design der sogenannten Shankly-Gates basiert, die 1982 vor dem Stadion errichtet wurden.



Wie lautet der Text von YNWA?

When you walk through a storm, hold your head up high



And don’t be afraid of the dark



At the end of the storm, there’s a golden sky



And the sweet, silver song of a lark

Walk on through the wind



Walk on through the rain



Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on



With hope in your heart



And you’ll never walk alone



You’ll never walk alone

Walk on, walk on



With hope in your heart



And you’ll never walk alone



You’ll never walk alone