Wie viele Spiele fehlt Mohamed Salah dem FC Liverpool wegen des Afrika Cups 2024?

Mohamed Salah weilt bei der ägyptischen Nationalmannschaft. Wie lange muss Jürgen Klopp auf seinen Top-Star verzichten?

Mohamed Salah war in der ersten Saisonhälfte wohl der beste Spieler der Premier League. Der 31-Jährige steuerte für Tabellenführer FC Liverpool in 20 Ligaspielen 14 Tore und acht Assists bei, dazu kommen noch drei Treffer in der Europa League.

Die außergewöhnliche Form des Ägypters hat Liverpool an die Spitze der Premier League katapultiert. Salah führt die Torjägerliste im englischen Oberhaus an und umso schwerer wiegt sein wochenlanger Ausfall nun. Der Ägypter weilt bei er seiner Nationalmannschaft und bereitet sich auf den Afrika Cup 2024 vor. Bereits den Erfolg in der dritten Runde des FA Cups gegen den FC Arsenal am Sonntag (2:0) verpasste er.

Wie viele Spiele wird Mohamed Salah verpassen?

Wie viele Spiele des FC Liverpool Salah verpassen wird, hängt davon ab, wie gut Ägypten beim Afrika Cup abschneidet.

Die Afrikameisterschaft beginnt am 14. Januar in der Elfenbeinküste, wo Ägypten am selben Tag gegen Mosambik in die Gruppe B startet. Das zweite Gruppenspiel findet am 18. Januar gegen Ghana statt, gefolgt von einer Begegnung mit Kap Verde am 22. Januar.

Das bedeutet, dass der Flügelstürmer garantiert mindestens drei Spiele des FC Liverpool verpassen wird. Möglicherweise wird er am Mittwoch, den 24. Januar, im Halbfinal-Rückspiel des EFL-Pokals gegen Fulham wieder dabei sein, aber wahrscheinlich wird er noch deutlich mehr Partien verpassen.

Datum Gegner Wettbewerb 7. Januar FC Arsenal (A) FA Cup 10. Januar FC Fulham (H) Carabao Cup 21. Januar AFC Bournemouth (A) Premier League 24. Januar FC Fulham (A) Carabao Cup Noch nicht bekannt Viertrundengegner noch nicht bekannt FA Cup 31. Januar FC Chelsea (H) Premier League 4. Februar FC Arsenal (A) Premier League 10. Februar FC Burnley (H) Premier League

Ägypten ist dreimaliger AFCON-Sieger und seit 2003/04 nicht vor der K.-o.-Phase ausgeschieden. Man kann also davon ausgehen, dass Salah und seine Mitspieler auch diesmal die Gruppenphase überstehen werden. Das Achtelfinale findet am 28. oder 29. Januar statt, je nachdem, welchen Platz man in der Gruppe B belegt.

Sollte Ägypten im Achtelfinale ausscheiden, wird Salah den Reds noch im Halbfinal-Rückspiel des EFL-Pokals gegen Fulham, in einem möglichen Viertelfinale des FA-Cups und möglicherweise auch im Premier-League-Spiel gegen Chelsea fehlen.

Bei einem Aus Ägyptens im Viertelfinale, das am 2. und 3. Februar ausgetragen wird, würde Salah wahrscheinlich auch für das wichtige Auswärtsspiel des FC Liverpool gegen den Titelrivalen Arsenal in der Premier League nicht zur Verfügung stehen.

Sollte Ägypten im Halbfinale am 7. Februar ausscheiden, wird Salah das Spiel des FC Liverpool gegen Burnley am 10. Februar in Anfield verpassen, da er am selben Tag am Spiel um den dritten Platz teilnimmt.

Sollte Salahs Ägypten das AFCON-Finale erreichen, das am 11. Februar im Olympiastadion von Ebimpe ausgetragen wird, würde der Liverpooler Stürmer bis zu acht Spiele für den Klub von der Merseyside ausfallen.