Argentinien spielt am Sonntag gegen Frankreich um den WM-Titel. GOAL zeigt Euch, wie oft Argentinien schon einmal in einem WM-Finale stand.

Bei der WM 2022 in Katar kann nur noch Argentinien die französische Nationalmannschaft auf dem Weg zur Titelverteidigung stoppen. Am Sonntag treffen die beiden großen Fußballnationen im Finale aufeinander (Anpfiff: 16 Uhr).

Die Albiceleste startete schwach in das diesjährige WM-Turnier, gegen Saudi-Arabien setzte es im ersten Gruppenspiel eine überraschende 1:2-Niederlage. Danach gab es aber nur noch Siege. Nach Erfolgen gegen Mexiko und Polen (jeweils 2:0) stand Argentinien als Gruppensieger fest.

Im Achtelfinale wurde Australien besiegt (2:1), im Viertelfinale dann die Niederlande im Elfmeterschießen. Im Halbfinale führte ein überragender Lionel Messi sein Team beim 3:0 gegen Kroatien ins Finale.

Doch wie oft stand Argentinien bisher schon in einem WM-Finale? Das verrät Euch GOAL.

Wie oft stand Argentinien schon im WM-Finale?

Am Sonntag sehen wir das sechste WM-Finale mit argentinischer Beteiligung. Zuvor standen die Gauchos also schon fünfmal in einem WM-Finale: 1930, 1978, 1986, 1990 und 2014.

Wie liefen die bisherigen WM-Finals für Argentinien

Die argentinische Erfolgsbilanz in WM-Endspielen ist bisher negativ. Zweimal gelang der große Coup und Argentinien wurde Weltmeister, drei Finals gingen dagegen verloren.

Der erste WM-Titel war für Argentinien etwas Besonderes, wurde er 1978 doch im eigenen Land geholt. Im Endspiel wurden die Niederlande mit 3:1 nach Verlängerung geschlagen. Überragender Spieler der WM 1978 war Mario Kempes, der mit sechs Toren auch Torschützenkönig wurde.

1986 führte der unvergessene Diego Maradona Argentinien zum zweiten Titel. In Mexiko-Stadt gab es einen 3:2-Finalsieg gegen Deutschland.

Bereits bei der ersten WM im Jahr 1930 stand Argentinien im Finale, musste sich dort aber Gastgeber Uruguay mit 2:4 geschlagen geben.

An die beiden letzten argentinischen Finalteilnahmen haben vor allem die deutschen Fußball-Fans gute Erinnerungen. Sowohl 1990 in Italien (1:0) als auch 2014 in Brasilien (1:0 nach Verlängerung) setzte sich das DFB-Team durch und wurde Weltmeister.

Die Weltmeister von 1930 bis 2018 im Überblick