Wie lange ist die Bundesliga unterbrochen? Die Folgen der Corona-Pandemie

Das Coronavirus hat die Fußballwelt auf Eis gelegt - in der Bundesliga rollt kein Ball mehr. Goal erklärt Euch, wie lange die Liga pausieren wird.

25 Spieltage sind in der Bundesligasaison 2019/2020 absolviert worden. Der 26. Spieltag hätte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen, wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Auch der kommende 27. Spieltag wird ausgesetzt. Bis wann ist die also unterbrochen?

Kurz bevor der 26. Spieltag am vergangenen Wochenende hätte starten sollen, machten Meldungen die Runde, dass sich auch Spieler der 1. und mit dem Coronavirus infiziert hatten. Seitdem ruht der Ball in den deutschen Profiligen.

Eine Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschloss einstimmig, auch den kommenden 27. Spieltag auszusetzen. Das bestätigt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert auf einer Pressekonferenz am Montag.

Ein erstes genanntes Datum, bis wann die Bundesliga mindestens unterbrochen ist, lautet 2. April 2020. Ob danach der Spielbetrieb fortgesetzt wird, ist derzeit allerdings noch unklar.

Das Coronavirus beschert uns allerhand Fragen - wie geht es beispielsweise mit der Bundesliga weiter? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie der aktuelle Stand ist und bis wann der Spielbetrieb unterbrochen ist.

Wie lange pausiert die Bundesliga?

DFL-Geschäftsführer Seifert stellte auf der Pressekonferenz nach der Mitgliederversammlung klar, dass die Bundesliga mindestens bis zum 2. April pausiert. Dies bedeute allerdings nicht, dass ab dem 3. April wieder gespielt werden kann, so Seifert weiter.

Ob und wann die restlichen neun Spieltage der Bundesliga und das Nachholspiel zwischen und stattfinden, kann derzeit nicht ausgemacht werden. "Niemand kann guten Gewissens behaupten, wann wieder gespielt wird. Die Lage ändert sich jeden Tag. Wir können deshalb keine festen End- oder Startpunkte setzen", erklärte Seifert.

Nach Spekulationen um eine vorzeitige Beendigung der Saison stellte Seifert weiter klar: "Es ist aber noch zu früh zu sagen, die Saison kann nicht zu Ende gespielt werden, oder sollte nicht zu Ende gespielt werden."

Seifert verwies zudem auf ein erneutes Treffen in der Woche ab dem 30. März, bei dem über das weitere Vorgehen diskutiert wird. Dann wird es neue Informationen zur Unterbrechung der Bundesliga geben.

Wann nimmt die Bundesliga den Spielbetrieb wieder auf? So äußern sich die Verantwortlichen

Sollte die Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen, wird das wohl unter Ausschluss von Fans im Stadion passieren. Seifert erklärte, Geisterspiele seien die einzige Überlebenschance, bedenkt man die vielen zehntausend Arbeitsplätze, die vom Spielbetrieb der Bundesliga abhängig sind.

Auch Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vermutet, dass Fans in naher Zukunft nicht mehr ins Stadion gehen werden dürfen: "Ein normales Fußballspiel werden wir sehr lange nicht mehr erleben."

Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann sieht Geisterspiele jedoch nicht als Alternativen an: "Fußball ist nicht Fußball, wenn keine Zuschauer da sind. So beschädigen wir den Fußball", sagte Röttgermann gegenüber der Rheinischen Post.

Uli Hoeneß, ehemaliger Präsident des , will die Wiederaufnahme der Bundesliga derzeit allerdings nicht zur Priorität machen: "Wir müssen erst mal der Realität ins Auge sehen und vier Wochen lang alles auf null stellen." Und weiter: "Es kann sein, dass erst im Oktober wieder gespielt wird, das weiß doch keiner."

Die #DFL-Mitgliederversammlung hat eine weitere Verlegung für die Bundesliga und 2. Bundesliga beschlossen ➡️ https://t.co/iTL9OgpGkK pic.twitter.com/R5EThb65dT — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 16, 2020

Welche Folgen hat die Unterbrechung der Bundesliga?

Seit Jahren kritisieren Vereine den engen Terminkalender im Profifußball. Nun wird das Ausmaß von Spielabsagen auf eindrucksvolle Weise verdeutlicht. Neben der Bundesliga sollten in dieser Saison nämlich noch Spiele in der , , im und bei der Europameisterschaft im Sommer stattfinden.

Wie lange pausieren die Champions League und Europa League?

Nachdem in der Champions League noch einige Rückspiele im Achtelfinale ausgetragen wurden, hat die UEFA die restlichen geplanten Spiele in der Königsklasse und der Europa League vorerst abgesagt.

Die spanische AS berichtet, dass der Sieger der Champions League möglicherweise in einem Final-Four-Turnier ermittelt werden könnte. Das würde den Zeitplan bis zum Finale am 30. Mai in Istanbul entspannen.

Wie es mit den beiden Europapokalwettbewerben weitergeht, wird in einer Videokonferenz am Dienstag, 17. März besprochen. Dazu hat die UEFA Vertreter der 55 Mitgliedsverbände geladen.

Wird die verschoben?

Am 12. Juni sollte die Europameisterschaft quer über den Kontinent verteilt stattfinden. Dass bis dahin jedoch wieder Normalität in der Fußballwelt eingekehrt ist, kann man sich derzeit nicht vorstellen.

Das ZDF will aus Verbandskreisen erfahren haben, dass bereits über zwei mögliche Szenarien bei der Verschiebung des Turniers nachgedacht wird. Demnach könnte die EURO entweder noch dieses Jahr im Herbst und Winter stattfinden oder aber erst im Sommer 2021.

Auch darüber wird die UEFA bei der Videokonferenz am Dienstag diskutieren.