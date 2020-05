Wie groß ist ein Fußballfeld? Das sind Größe, Maße und Fläche

Fußballfeld ist nicht gleich Fußballfeld - sie sind nämlich nicht alle gleich groß. Goal geht deshalb der Frage nach, welche Maße sie haben dürfen.

Es ist der Ort, an dem das wunderschöne Spiel ausgetragen wird: das Fußballfeld. Es gibt klare Regeln, wie groß der Platz sein darf. Auch die Abmessungen des Strafraums oder Torraums sind eindeutig festgelegt.

Während sich Profiklubs meistens an eine internationale Norm halten, was Länge und Breite betrifft, kann es im Amateurbereich zu erheblichen Größenunterschieden kommen. Der Deutsche Fußballbund (DFB) gibt nämlich Minimal- und Maximalgrößen für die Länge und die Breite des Spielfeldes vor.

Habt Ihr Euch schon immer gefragt, wie groß ein Spielfeld eigentlich ist? In diesem Artikel findet Ihr die genauen Maße, die alle Fußballfelder der Welt einhalten müssen.

Wie groß ist ein Fußballfeld? Alles zur Länge und Breite

Wie groß ein Fußballfeld letztlich ist, wird unter anderem auch durch die Verbände, welche die Richtlinien für ihre Wettbewerbe festlegen, bestimmt.

Wie groß ist ein Fußballfeld? Das sagt der DFB

So schreibt der DFB in seiner Spielordnung in der Regel 01 (Spielfeld) Folgendes: "Das Spielfeld ist rechteckig und wird mit durchgezogenen Linien gekennzeichnet, von denen keinerlei Gefahr ausgehen darf."

Ein Fußballfeld ist also immer ein Rechteck, bei dem die Seitenlinien länger sind als die Torlinien - das gilt natürlich für jegliche Felder.

Der DFB gibt für die Spielfelder folgende Maximal- und Mindestmaße vor:

Größe Fußballfeld LÄNGE DER SEITENLINIE LÄNGE DER TORLINIE mindestens 100 m 64 m höchstens 110 m 75 m

Somit dürfte das größte Fußballfeld 120 Meter lang und 90 Meter breit sein. Der kleinste Sportplatz könnte lediglich 90 Meter lang und 45 Meter breit sein - ein Flächenunterschied von 6750 Quadratmetern!

Fußballfeld: Das ist die Größe auf internationaler Ebene (FIFA, UEFA)

Bei internationalen Fußballspielen haben sich die FIFA und UEFA auf genauere Standards festgelegt. Für die Champions- und gibt die UEFA den Klubs einen gewissen Spielraum für die Größe eines Fußballfeldes vor. Demnach darf der Platz zwischen 100 und 105 m lang und 64-68 m breit sein.

Will ein Stadion in die höchstmögliche Kategorie von der UEFA eingestuft werden, benötigt es einen Platz von genau 105 Metern Länge und 68 Metern Breite. Sowohl der , , , , als auch spielen auf Plätzen dieser Größe.

KATEGORIE FÜR DAS FUSSBALLFELD LÄNGE BREITE 1 und 2 100 - 105 m 64 - 68 m 3 und 4 105 m 68 m

Bei Weltmeister- und Europameisterschaften müssen die Felder zwischen 100 und 110 Meter lang und zwischen 64 und 75 Meter breit sein.

Strafraum, Torraum, Anstoßkreis: Das sind die genauen Maße eines Fußballfeldes

Auf einem Fußballfeld gibt es neben den Seiten- und Torlinien noch viele weitere Begrenzungen. Auch hierfür gibt es genaue Regeln, wie groß die Abmessungen dabei sein sollen. Alle Linien auf dem Spielfeld dürfen zudem höchstens 12 cm breit sein.

Der Strafraum, umgangssprachlich auch "Sechzener" genannt, besitzt eine Länge von 16,5 Metern. Von den Pfosten in Richtung Seitenlinie misst der Strafraum ebenfalls eine Breite von 16,5 Metern.

Vor dem Tor ist ein weiterer Raum begrenzt - der Torraum. Fußballer nennen ihn oft den "Fünfmeterraum" - seine genaue Länge ist allerdings 5,5 Meter. Auch von den Pfosten nach außen hat er eine Breite von 5,5 Meter.

Ein weiterer markierter Raum auf dem Fußballfeld ist der Anstoßkreis. Dieser besitzt einen Radius von 9,15 Metern. Wer einen Anstoß ausführt, kann sich also sicher sein, dass der nächste Gegenspieler mindestens so weit entfernt steht.

Fußballfelder bei Jugendmannschaften: Diese Maße gelten bei den Junioren

Alle, die ihre Kindheit im Fußballverein verbracht haben oder verbringen, werden wissen, dass die Plätze größer werden je älter man wird.

Die oben genannten Begrenzungen gelten für Spielfelder bei den Herren, Damen, A- bis C-Junioren und B- und C-Juniorinnen. Jüngere Fußballer und Fußballerinnen spielen auf kleineren Feldern.

In der D-Jugend wird auf einem 45 bis 75 Meter langem und 35 bis 55 Meter breitem Feld gespielt. E- und F-Junioren spielen auf einer Länge von 40 bis 55 Metern und einer Breite von 30 bis 40 Metern.

Die jüngsten Fußballer - die G-Junioren - spielen auf einem Feld von 25 bis 35 Metern Länge und 15 bis 25 Metern Breite. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr eine Übersicht zu den verschiedenen Maßen.

Bereich Länge Breite Herren, Damen, A- bis C-Junioren und B- bis C-Juniorinnen 90 - 120 Meter 45 - 90 Meter Internationale Spiele 100 - 110 Meter 64 - 75 Meter Empfohlene Größe der UEFA 105 Meter 68 Meter D-Jugend 45 - 75 Meter 35 - 55 Meter E- und F-Jugend 40 - 55 Meter 30 - 40 Meter G-Jugend 25 - 35 Meter 15 - 25 Meter

Kurioses Fußballfeld: Der schiefe Platz von Freiburg

Etwas Kurioses zum Schluss: Während sich die meisten Profiklubs an die von der UEFA empfohlene Größe halten (105x68 Meter), tanzt das Spielfeld des ordentlich aus der Reihe.

Das Spielfeld ist nicht nur 4,5 Meter zu kurz (100,5x68 Meter), sondern auch noch schief! Das Gefälle im Schwarzwald-Stadion von der Südtribüne bis zur Nordtribüne beträgt ganze 98 Zentimeter.

Trainer Thomas Tuchel sagte einst gegenüber der Bild: „Ich würde sagen, wir spielen da erst bergauf. Vielleicht tut man sich in der zweiten Halbzeit, wenn man etwas müder ist, bergab leichter.“

Im neuen Stadion der Freiburger, das 2020 fertiggestellt werden soll, wird deshalb wohl mehr denn je auf ein gerades Spielfeld geachtet werden.