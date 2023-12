Jamal Musiala hat sich kurz vor Weihnachten die Weisheitszähne ziehen lassen. Sie sollen der Grund für seine letzten Verletzungen gewesen sein.

Getty Images

WAS IST PASSIERT: Bayern Münchens Spielgestalter Jamal Musiala hat sich am Donnerstag in einer Praxis am Tegernsee von Dr. Siegfried Marquardt, der auch die deutsche Nationalmannschaft zahnmedizinisch betreut, einen Weisheitszahn entfernen lassen. Das berichten die tz und BILD übereinstimmend.

WAS IST DER HINTERGRUND: Musiala, der am Mittwoch beim zähen 2:1 gegen den VfL Wolfsburg zum Hinrundenabschluss der Bundesliga sein 100. Bundesligaspiel absolvierte, verpasste in dieser Saison wegen muskulärer Probleme fünf Partien. Ursache für die für den 20-Jährigen untypischen Muskelverletzungen könnten die Weisheitszähne sein. Daher die Entscheidung für den Eingriff.

UND WAS HAT DAS MIT ARJEN ROBBEN ZU TUN? Der frühere FCB-Superstar und Held des Champions League Finals von Wembley 2013 hatte während seiner Karriere mit sehr vielen Muskelverletzungen zu kämpfen. In der Saison 2018/2019 fiel Robben etwa lange mit einer Muskelreizung aus, die die Ärzte nicht wirklich nachvollziehen konnten. Erst nach einiger Zeit wurden zwei eitrige Zähne als Ursache für die Oberschenkelprobleme ausgemacht; nach der Entfernung der Entzündungsherde erholten sich auch Robbens Muskeln wieder. Auch wenige Wochen vor dem CL-Finale 2013 litt Robben unter muskulären Problemen, die als Ursache einen Weisheitszahn hatten; nachdem dieser entfernt wurde, verschwanden Robbens Schmerzen - und er machte sich zum Helden von Wembley.

Auch beim aktuell an die SV Elversberg verliehenen FCB-Youngster Paul Wanner wurden Weisheitszähne aus Ursache für seine Schambeinentzündung ausgemacht, die ihn über weite Strecken der vergangenen Saison außer Gefecht setzten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nächstes Spiel Vereins-Freundschaftsspiele BAS FCB Spielvorschau

Getty

Getty Images