"What th f***": Erling Haaland tobt nach Last-Minute-Ausgleich von Tottenham Hotspur gegen Manchester City

Der norwegische Stürmer war alles andere als zufrieden mit der Entscheidung des Schiedrichters.

WAS IST PASSIERT? Stürmer Erling Haaland von Manchester City hat sich in den sozialen Medien über eine strittige Schiedsrichterentscheidung beim 3:3-Unentschieden der Skyblues gegen Tottenham Hotspur beschwert.

WAS WURDE GESAGT? "What th f***", zu deutsch "Was zur Hölle", schrieb der Norweger nach der Partie auf X (vormals Twitter).

WAS IST DER HINTERGRUND? Schiedsrichter Simon Hooper hatte beim Stand von 3:3 in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Vorteil für City nach einem Foul an Haaland zunächst weiterlaufen lassen, pfiff die Szene jedoch ab, als Jack Grealish alleine auf das Tottenham-Tor zulief.

Die Spieler der Citizens waren von dieser Entscheidung augenscheinlich alles andere als beeindruckt und umringten den Unparteiischen. Auch Haaland gehörte zum Kreis der City-Akteure, die Hooper mit wilden Gestikulation ihr Unverständnis zum Ausdruck brachten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Durch das Unentschieden ist Manchester City hinter den FC Liverpool auf den dritten Platz der Tabelle der Premier League zurückgefallen. Spitzenreiter ist weiterhin der FC Arsenal, der drei Zähler vor den Skyblues liegt.