West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live: TV, LIVE-TICKER, LIVE-STREAM - die Übertragung der Europa League

Am heutigen Donnerstagabend (28. April 2022) empfängt West Ham United zu Hause Eintracht Frankfurt. Das Halbfinale der Europa League wird um 21:00 Uhr im Olympiastadion von London angepfiffen.

Nach den großartigen Spielen gegen den FC Barcelona wollen die Frankfurter jetzt natürlich auch bis in das Finale kommen. Dabei muss man allerdings noch an West Ham United vorbei, die zuletzt Olympique Lyon aus dem Wettbewerb werfen konnten. Der Tabellensiebte der Premier League stellt eine machbare Aufgabe dar, sollte aber keinesfalls unterschätzt werden. Wie sich die Frankfurter gegen West Ham schlagen, sehen wir also heute Abend ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung West Ham United vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League - Halbfinale Anpfiff 28. April - 21:00 Uhr Spielort Olympiastadion London

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja die gibt es, und zwar sogar im Free-TV. Verantwortlich für die Übertragung der Europa League ist nämlich der Sender RTL. Dieser zeigt die kompletten 90 Minuten der Partie West Ham vs. Frankfurt live.

Ab 20:15 Uhr könnt Ihr dort die Vorberichterstattung der Partie sehen, mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle. Pünktlich zum Anstoß um 21:00 Uhr übernehmen dann die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

UEFA 2022

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Partie per LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hierfür müsst Ihr aber wieder auf RTL zurückgreifen. Auf der Website RTL+ habt Ihr die Möglichkeit, die Inhalte des Senders im STREAM zu sehen.

Aber aufgepasst: Um jetzt den LIVE-STREAM zum Spiel verfolgen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ abschließen. Nur so erhaltet Ihr Zugang zum STREAM. Ein kleiner Tipp: RTL bietet Euch allerdings die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats an.

Den Link dazu mit noch mehr Infos findet Ihr hier.

Wenn Ihr dann ein Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr genauso wie bei der TV-Übertragung ab 20:15 Uhr die Vorberichte sehen, bevor dann 45 Minuten später die Partie angepfiffen wird.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir bei GOAL auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

(C)Getty Images

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.