West Ham: Declan Rice laut David Moyes "weit mehr als 100 Millionen wert"

Der FC Chelsea und Manchester United sollen am englischen Nationalspieler interessiert sein. Das Team von David Moyes will aber nicht verkaufen.

West Ham Uniteds Trainer David Moyes hat klargestellt, dass ein Transfer seines Mittelfeldstars Declan Rice ein äußert kostspieliges Unterfangen wäre. Sowohl dem Londoner Stadtrivalen FC Chelsea als auch Manchester United wird ein Interesse am defensiven Mittelfeldspieler nachgesagt. Für Moyes wäre eine Summe weit jenseits der 100 Millionen Euro nötig, damit es zu einem Wechsel käme.

Moyes: Andere teure Spieler "könnten Declan nicht mal die Schuhe zubinden"

Der Vertrag von Rice läuft allerdings noch bis zum Sommer 2024. Damit hält West Ham alle Trümpfe in der eigenen Hand. David Moyes sagte dazu bei Sky Sports: "Ich stimme den Vereinseigentümern nicht in ihrer Aussage zu, Declan Rice sei ein 100-Millionen-Fußballer. Viel, viel mehr als 100 Millionen. Viel, viel mehr."

Die Begründung lieferte der Schotte gleich mit: "Ich sehe Spieler, die aus dem Ausland zu anderen Klubs gewechselt sind und nicht ansatzweise einen solchen Effekt auslösen würden, wie Declan Rice es täte. Ich habe ihre Preise gesehen und sie könnten Declan nicht mal die Schuhe zubinden." Allein die von den Besitzern veranschlagten 100 Millionen Pfund wären umgerechnet 116,5 Millionen Euro, ein offizielles Angebot gibt es laut Moyes aber nicht.

West Ham "braucht Champions League" laut Moyes nicht, um Rice zu halten

Die Überraschungsmannschaft West Ham ist in der vergleichsweise komfortablen Lage, dem jungen Vizekapitän eine Teilnahme am europäischen Geschäft in Aussicht stellen zu können. Doch auch wenn es nicht die Champions League werden sollte, nähme das keinen Einfluss auf die Personalie Rice, versicherte Moyes: "Wir brauchen die Champions League nicht, um Declan zu behalten. Denn er hat einen Vertrag und kann deshalb keinesfalls wechseln. Ich hoffe, die Leute verstehen, dass ich das wirklich so meine."

Declan Rice gilt mit seinen 22 Jahren als großer Hoffnungsträger für die englische Nationalmannschaft. Trotz seines jungen Alters ist er neben seinem Amt als Vizekapitän von Mark Noble bereits seit Jahren unangefochtener Stammspieler der Hammers und kommt allein in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 29 Einsätze.