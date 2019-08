Karriereende von Wesley Sneijder: Berater weiß von nichts

Wesley Sneijder verkündete das Ende seiner aktiven Karriere als Spieler. Sein Berater weiß davon nichts und will mit ihm nochmal darüber sprechen.

Nachdem der niederländische Rekordnationalspieler Wesley Sneijder am Montagnachmittag sein Karriereende bekanntgegeben hatte, will sein Berater mit dem Mittelfeldspieler noch einmal über eine mögliche Fortsetzung der Karriere sprechen.

"Für uns war es komplett überraschend, dass er es auf diese Weise verkündet hat", sagte Guido Albers bei FOX Sports. "Ich hatte für Donnerstag ein Treffen mit ihm geplant, um die Optionen, die aktuell auf dem Tisch liegen, zu besprechen. Danach wollten wir eigentlich unsere Entscheidung mitteilen."

In einem Interview mit dem Vereinssender des FC Utrecht in Rahmen der Anmietung einer VIP-Loge hatte Sneijder zuvor gesagt: "Meine Gefühle für die Stadt sind groß. Da ich jetzt mit dem Fußball aufgehört habe, will ich einen schönen Platz haben, um meine Erinnerungen mit anderen zu teilen."

Sneijder zuletzt in aktiv - seit Dezember 2018 ohne Einsatz

Albers betonte nun aber, dass aus seiner Sicht erst am Donnerstag hundertprozentig sicher sein dürfte, ob Sneijder seine Fußballschuhe wirklich an den Nagel hängt. "Ein paar Klubs wollen ihn immer noch haben, darüber werde ich ihn am Donnerstag informieren, dann kann er sich festlegen. Normalerweise setzt man den anderen von solchen Entscheidungen in Kenntnis, aber vermutlich hat er es aus dem Eifer heraus voreilig verkündet."

Mit 134 Länderspielen für Oranje ist der 35-Jährige Rekordnationalspieler seines Landes. Zuletzt war er bei Al Gharafa in Katar aktiv, bestritt dort seit Dezember 2018 allerdings kein Pflichtspiel mehr.