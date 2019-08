Werder Bremen muss wochenlang auf Milot Rashica verzichten

Werder Bremen muss vorerst ohne Stürmer Milot Rashica auskommen. Neben dem Kosovaren wird auch Augustinsson beim Spiel gegen Hoffenheim fehlen.

Bundesligist muss mehrere Wochen auf Milot Rashica (23) verzichten. Der kosovarische Angreifer zog sich beim Ligaauftakt gegen (1:3) eine Adduktorenverletzung zu.

Rashica fällt zunächst für die Partie bei am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) definitiv aus. Dies teilte Werder am Dienstag mit. Auch für Außenverteidiger Ludwig Augustinsson (Knieprobleme) kommt das Auswärtsspiel in Sinsheim zu früh.