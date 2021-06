VfB Oldenburg vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM - so wird das Testspiel übertragen

Werder Bremen testet gegen den VfB Oldenburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Rahmen eines Testspiels ist der SV Werder Bremen zu Gast beim VfB Oldenburg. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 30. Juni, um 18.30 Uhr im Marschwegstadion in Oldenburg.

Bevor es für Werder Bremen im Juli ins Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) geht, stehen für Neu-Trainer Markus Anfang und sein Team zwei Tests an.

Am vergangenen Sonntag traf Werder bereits auf den Oberligisten BW Lohne und setzte sich dabei standesgemäß mit 7:0 durch. Nun folgt das zweite Vorbereitungsspiel gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Testspiel zwischen Oldenburg und Werder Bremen heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

VfB Oldenburg vs. Werder Bremen heute live: Das Testspiel auf einen Blick

Duell VfB Oldenburg - Werder Bremen Datum Mittwoch, 30. Juni 2021, 18.30 Uhr Ort Marschwegstadion, Oldenburg

VfB Oldenburg vs. Werder Bremen: Läuft das Testspiel heute live im TV?

Nach dem 7:0-Erfolg gegen BW Lohne wartet auf Werder Bremen nun der nächste Test in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22: Es kommt zum Aufeinandertreffen mit dem VfB Oldenburg.

Wer die Partie heute live im TV verfolgen möchte, wird jedoch enttäuscht: VfB Oldenburg vs. Werder Bremen wird heute weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen Oldenburg und Werder Bremen zu verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

VfB Oldenburg vs. Werder Bremen: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM verfolgen

Da Oldenburg vs. Werder Bremen nicht im TV übertragen wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um beim Testspiel live dabei zu sein. Hierbei gibt es genau zwei Möglichkeiten:

VfB Oldenburg vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM bei Werder.TV anschauen

Werder Bremen bietet das Testspiel gegen den VfB Oldenburg heute kostenlos im LIVE-STREAM auf der vereinseigenen Homepage an. Auf Werder.TV wird das Spiel ab 18.30 Uhr live übertragen.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM VfB Oldenburg vs. Werder Bremen.

VfB Oldenburg vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM auf YouTube sehen

Alternativ zum LIVE-STREAM via Werder.TV besteht zudem die Möglichkeit, das Testspiel gegen Oldenburg auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Werder Bremen zu verfolgen.

Hier geht's direkt zum YouTube-Kanal von Werder Bremen.

