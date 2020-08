Werder Bremen bestätigt Interesse an Tahith Chong von Manchester United

Tahith Chong sammelte zuletzt erste Profi-Erfahrungen bei Manchester United. Werder Bremen will ihn nach Deutschland holen.

Bundesligist buhlt mit Nachdruck um Manchester Uniteds Talent Tahith Chong. "Das ist ein Spieler, der für uns interessant ist, keine Frage", sagte Sportchef Frank Baumann: "Es ist so, dass wir auf der Position, von diesem Spielertypen noch jemanden gebrauchen können." Werder befinde sich in "guten Gesprächen" mit United, es seien aber noch Parameter zu klären.

"Er will in die und gerne nach Bremen", hatte Erkan Alkan, der Berater des 20 Jahre alten Außenstürmers, zuvor der Bild-Zeitung gesagt: "Das Konzept des Vereins hat ihn überzeugt."

Werder: Folgt Tahith Chong dem Weg von BVB-Star Jadon Sancho?

Im Gespräch ist laut des Berichts ein Leihvertrag für bis zu zwei Jahre. Chong könnte der Nachfolger von Milot Rashica werden, der die Hanseaten verlassen will.

Mehr Teams

Beim 2:1-Achtelfinalerfolg von United in der am Mittwoch gegen Linz kam Chong, U21-Nationalspieler der , ab der 72. Spielminute für die Red Devils zum Einsatz. In der Premier League bringt es Chong bislang auf fünf Kurzeinsätze.