Werder Bremen vs. LASK heute live im TV und LIVE-STREAM - so wird das Testspiel übertragen

Werder Bremen testet gegen den LASK. Hier erfahrt Ihr, wo das Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

trifft im Rahmen eines Testspiels auf den Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK). Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 19. August, um 17 Uhr im Parkstadion in Zell am Ziller.

Der SV Werder Bremen befindet sich derzeit im Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich). Bevor die Grün-Weißen Mitte September die neue Saison einläuten, absolviert das Team von Trainer Florian Kohfeldt insgesamt sechs Testspiele.

Beim ersten Test gegen Eintracht Braunschweig setzte sich Werder Bremen mit 2:0 durch. Nun folgt das zweite Vorbereitungsspiel gegen den österreichischen Bundesligisten LASK.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Testspiel zwischen Werder Bremen und dem LASK heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Werder Bremen vs. LASK heute live: Das Testspiel im Überblick

Duell Werder Bremen vs. LASK Anpfiff Mittwoch, 19. August 2020 | 17 Uhr Spielort Parkstadion Zell am Ziller (Österreich)

Werder Bremen vs. LASK: Läuft das Testspiel heute live im TV?

Nach dem 2:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig wartet auf Werder Bremen nun der nächste Härtetest in der Vorbereitung auf die Saison 2020/21: Es kommt zum Aufeinandertreffen mit dem LASK.

Wer die Partie heute live im TV verfolgen möchte, wird jedoch enttäuscht: Werder Bremen vs. LASK wird heute weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen Werder Bremen und dem LASK zu verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bild: Umbro

Werder Bremen vs. LASK: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM verfolgen

Da Werder Bremen vs. LASK nicht im TV übertragen wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um beim Testspiel in Österreich live dabei zu sein. Hierbei gibt es genau zwei Möglichkeiten:

Werder Bremen vs. LASK heute im LIVE-STREAM bei Werder.TV anschauen

Werder Bremen bietet das Testspiel gegen den LASK heute kostenlos im LIVE-STREAM auf der vereinseigenen Homepage an. Auf Werder.TV wird das Spiel ab 17 Uhr live übertragen.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM Werder Bremen vs. LASK

Werder Bremen vs. LASK heute im LIVE-STREAM auf YouTube sehen

Alternativ zum LIVE-STREAM via Werder.TV besteht zudem die Möglichkeit, das Testspiel auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Werder Bremen zu verfolgen.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM auf Youtube

Bild: Getty Images

Werder Bremen vs. LASK heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Werder Bremen und vom LASK bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Werder Bremen vs. LASK: Das Testspiel heute LIVE im Ergebnisticker

Ihr könnt das Testspiel heute - aus welchen Gründen auch immer - nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Dann legen wir Euch den Ergebnisticker von Goal ans Herz.

Dort bleibt Ihr stets über den aktuellen Spielstand zwischen Werder Bremen und dem LASK informiert. Hier geht's direkt zum TICKER.

Werder Bremen vs. LASK: Die Werder-Testspiele im Überblick