Werder Bremen empfängt zuhause Schalke 04. GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Bundesligaspiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (05. November 2022) ist der neue Schalke-Trainer Thomas Reis mit seinem Team zu Gast bei Werder Bremen. Anstoß der Bundesligapartie im Wohninvest-Weserstadion in Bremen ist um 18:30 Uhr.

Die möglichen drei Punkte könnten die Schalker heute sicherlich gut gebrauchen. Mit sechs Zählern steht die Mannschaft aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Nur einmal konnte Schalke 04 in der bisherigen Saison gewinnen. Auch das erste Spiel mit dem neuen Trainer Thomas Reis ging am letzten Spieltag mit 0:2 gegen Freiburg verloren.

Bremen hingegen gewann die letzte Bundesligapartie mit 1:0 gegen die Hertha und steht aktuell auf Platz acht der Tabelle. Wer heute Abend das Rennen macht oder ob sich beide Teams die Punkte teilen, sehen wir ab 18:30 Uhr.

Ihr wollt wissen, wo und wann die Partie übertragen wird?

Werder Bremen vs. Schalke 04 heute live im TV und STREAM sehen: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Werder Bremen vs. FC Schalke 04 (live im STREAM bei WOW) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 05. November - 18:30 Uhr Spielort Wohninvest-Weserstadion (Bremen)

Werder Bremen vs. Schalke 04 heute live im TV und STREAM sehen: Sky oder DAZN?

Ihr wollt jetzt natürlich wissen, wo Ihr das Spiel zwischen Bremen und Schalke 04 im TV sehen könnt. Verantwortlich dafür ist der Pay-TV-Sender Sky. Nur dort könnt Ihr alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse live sehen.

Allerdings ist das Zusehen bei Sky, wie der Begriff des Pay-TV schon vorausschickt, nicht umsonst möglich. Dafür braucht Ihr nämlich ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Genauer gesagt braucht es dafür das Sky-Bundesliga-Paket. Nur mit diesem könnt Ihr das heutige Spiel und alle anderen Samstagsspiele der Bundesliga live erleben.

Neukunden bekommen das Sky-Bundesliga-Paket im Jahresabo aktuell für 20 Euro pro Monat. Nach dem Jahr werden dann monatlich 32 Euro fällig. Genauere Infos dazu und zu den Inhalten von Sky allgemein könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo des Bundesliga-Pakets verfügt, könnt Ihr die Partie heute Abend bei Sky Sport 1 live verfolgen.

Werder Bremen vs. Schalke 04 heute live im TV und STREAM sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Die TV-Variante von Sky ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wie Ihr das Spiel heute sehen könnt. Es gibt außerdem die Option, die 90 Minuten per LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hierfür müsst Ihr aber wieder auf Sky zurückgreifen.

Werder Bremen vs. Schalke 04 heute live im TV und STREAM sehen: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Die erste Möglichkeit per LIVE-STREAM dabei zu sein, wird durch Sky Go ermöglicht. Hierbei handelt es sich um den direkten LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Ihr könnt Euch also einfach die Sky-Go-App herunterladen und Euch dann dort mit euren Zugangsdaten von Sky anmelden.

Dann könnt Ihr alle Spiele bzw. Inhalte eures Sky-Abos auch per LIVE-STREAM bei Sky Go sehen. Voraussetzung dafür ist natürlich ein gültiges Abonnement bei Sky und ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt. Ob Ihr dabei euer Smartphone, einen Smart-TV oder einen Laptop nutzt, ist ganz egal.

Werder Bremen vs. Schalke 04 heute im LIVE-STREAM mit WOW sehen

Eine Möglichkeit, wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, haben wir noch für Euch. Auch dafür ist aber wieder Sky verantwortlich. Früher unter dem Namen Sky Ticket bekannt, ermöglicht Euch jetzt WOW-Livesport, die Partie per STREAM zu sehen.

Dafür müsst Ihr einfach ein kostenpflichtiges Abo bei WOW-Livesport abschließen. Das kostet Euch 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo und dafür könnt Ihr dann die 2. Bundesliga, alle Samstagsspiele der Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League im STREAM bei Sky sehen.

Wer sich dafür jetzt genauer interessiert, kann auf diesen Link klicken und findet dort noch mehr Infos zu WOW-Livesport.

Werder Bremen vs. Schalke 04 heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer Bremen vs. Schalke nicht live sehen kann, trotzdem aber immer up to date sein möchte, was den Spielstand angeht, der sollte auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas Wichtiges passiert.

Egal also ob ein Tor fällt, eine Auswechslung vorgenommen wird oder der Schiedsrichter einen Spieler vom Platz schickt, hier bekommt Ihr alles mit und das auch noch völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Werder Bremen vs. Schalke 04

Werder Bremen vs. Schalke 04 heute live: Die Aufstellungen

Immer eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Bundesliga-Teams ihre Aufstellungen. Sobald das passiert, könnt Ihr sie direkt hier nachlesen.