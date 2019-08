HSV überholt: Werder Bremen nun alleiniger Bundesliga-Rekordklub

Der Hamburger SV ist den Rekord für die meisten Spiele in der Bundesliga los. Erzrivale Werder Bremen hat die Hamburger am Samstag überholt.

Bundesligist ist ab sofort alleiniger Rekordklub der . Die Grün-Weißen überholten am Samstag mit 1867 Partien im Oberhaus den ewigen Rivalen und derzeitigen Zweitligisten , der ein Spiel weniger bestritten hat.

Derzeit absolviert der HSV seine zweite Saison im Unterhaus. Werder spielte nur eine Saison in der 2. Liga (1980/81). Werder startet damit in sein 56. Jahr in der Bundesliga und setzt sich auch damit vom HSV (55 Jahre) ab.

HSV überholt: Werder will aber kein Dino sein

Der neue Dino der Liga will Werder aber nicht sein. Den Spitznamen Dino trug ja "jemand anderes" schon, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann vor der Partie, "und die sterben auch mal aus". Beim HSV war das im Sommer 2018 passiert, als der Traditionsklub in die 2. Liga abstieg. Baumann wünschte sich "einen Aufruf", wie man Werder stattdessen nennen könnte. Die Fans machten sich in Anspielung auf die Vereinsfarben im Internet bereits für "Evergreen" stark.

Rekordmeister Bayern München kommt bisher übrigens auf 1841 Bundesliga-Spiele, hat aber mit Abstand die meisten Punkte gewonnen. Nach dem 2:2 zum Auftakt der neuen Saison gegen hat der deutsche Rekordmeister 3688 Punkte auf dem Konto.