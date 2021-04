Werder Bremen, News und Gerüchte: Möhwald mit Appell an die Offensive, Ex-Werder-Stürmer Lorenzen startet Abenteuer in Indonesien

Getty Images

Möhwald richtet bei Werder Bremen seinen Appell an die Offensive. In den nächsten Spielen müssen Punkte her. Alle News und Gerüchte von heute.