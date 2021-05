Werder Bremen, News und Gerüchte: Markus Anfang Favorit auf Trainerposten? Der SVW heute

Diese Woche könnte Werder Bremen einen neuen Cheftrainer präsentieren. Markus Anfang soll eine Option sein. Alle News und Gerüchte zum SVW heute.

Werder Bremen, die News heute.

Alles was Ihr zu den Norddeutschen am Montag wissen müsst rund um Informationen und Gerüchten zu Transfers, Verträgen und anderen Themen, lest Ihr in diesem Artikel.

Werder Bremen, News heute: Markus Anfang Favorit auf Trainerposten?

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga ist Werder Bremen auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Markus Anfang, aktuell Coach beim SV Darmstadt 98, soll laut der Bild wohl der Favorit auf den Posten sein. Mitte der Woche könnte eine Entscheidung anstehen.

Da der Übungsleiter noch einen Vertrag bis 2022 bei den Lillien hat, soll eine Ablösesumme von 250.000 Euro im Raum stehen. Die Alternativen zum 46-Jährigen dürften jedoch ebenfalls eine Ablöse kosten. Ole Werner von Holstein Kiel und Peter Zeidler vom FC St. Gallen stehen noch auf dem Zettel der Werderaner.

Gerüchte um einen Wechsel des Darmstadt-Trainers, der im letzten Sommer Dimitrios Grammozis abgelöst hatte, gab es bereits bei der Nachfolgersuche für Uwe Rösler bei Fortuna Düsseldorf. Vor seinem Engagement bei den Hessen arbeitete Anfang bereits beim 1. FC Köln (2018-2019) und Holstein Kiel (2016-2018) als Chefcoach.

Werder Bremen, News: Ihorst und Schmidt zurück nach Osnabrück-Abstieg?

Gemeinsam mit dem VfL Osnabrück erlitten die Werder-Leihgaben Niklas Schmidt und Luc Ihorst zuletzt eine Enttäuschung in der Relegation zwischen der zweiten und dritten Liga. Unklar ist, ob beide nach dem Abstieg in der kommenden Saison für Werder Bremen auflaufen werden. Dies berichtet der Werder-Blog Deichstube.

Eine große Rolle konnten die beiden Bremer in der Relegation für Osnabrück nicht spielen. Während Ihorst seit drei Monaten verletzt fehlte, kam Schmidt erst in der 69. Minute gegen Ingolstadt ins Spiel.

Für Letzteren ist die zweijährige Leihe nach dem Spiel beendet. Nach zuletzt wenig Einsätzen zum Saisonende bleibt jedoch ungewiss, ob die Leistung für die nächste Saison bei Werder reicht. Ein Jahr Vertragszeit steht noch auf seinem Arbeitspapier.

Bei Ihorst ist die Lage ähnlich schwierig. Zwar ist die Leihe beim VfL Osnabrück für ein weiteres Jahr ausgelegt, doch mit dem Abstieg könnte das Geschäft vorzeitig enden. Nach seiner Leistenoperation müssen die Vereine jedoch erstmal checken, wie der Spieler zurückkommt.

Werder Bremen, News: Ex-Präsident Fischer ärgert sich über Führungsebene

Ex-Werder-Präsident Klaus-Dieter Fischer ärgert sich über die Führungsebene bei Werder Bremen und sieht sie verantwortlich für die finanzielle Krise des Vereins. "Das Verschulden liegt ausschließlich in der Führungsebene", meinte der heute 80-Jährige im Interview mit der Bild.

"Wer hat denn die Spieler eingekauft und zu viel Personal eingestellt? Wenn die Fehler zu zahlreich sind, geht es den Bach hinunter. Und genau das ist geschehen", sagte der 2014 aus dem Amt geschiedene Ex-Präsident. "Die Lösung der wirtschaftlichen Probleme ist jetzt sogar vorrangig", kommentierte er die Lage des Klubs.

Außerdem blickte der Mann, der Werder 44 Jahre lang aktive begleitete, auf den Abstieg 1980. Damals war die Situation jedoch eine andere. Wirtschaftlich haben die Norddeutschen Spielraum gehabt, die Führung habe einen Plan gehabt. Heute sieht Fischer diesen jedoch "nur ansatzweise".