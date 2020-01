Werder Bremen: Kohfeldt deutet Neuzugänge an - alle News und Gerüchte zum SVW

Werder Bremen befindet sich nach einer enttäuschenden Hinserie in der Rückrunden-Vorbereitung. Hier gibt's alles Wichtige vom Freitag auf einen Blick.

Seit dem 2. Januar läuft bei die Vorbereitung auf die Rückrunde, von der sich alle im Verein mehr Versprechen als von den ersten 17 Spielen der Saison.

Während Claudio Pizarro in den vergangenen Tagen mit einem missglückten Post bei Instagram für Wirbel an der Weser sorgte, hält sich das Gerücht, dass ein Ex-Verteidiger noch im Winter zu Werder zurückkehren könnte. Unklar ist derweil die Situation von Nuri Sahin. Trainer Florian Kohfeldt spricht über potenzielle Neuzugänge in der laufenden Transferperiode.

In diesem Artikel gibt es alle News und Gerüchte zu Werder Bremen vom Freitag. Damit seid Ihr immer auf dem Laufenden.

Werder Bremen: Kohfeldt spricht vor Trainingslager über Neuzugänge

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem Abflug ins Trainingslager auf Mallorca eine Kampfansage an die Konkurrenz gesendet. Er brenne darauf, "allen auch mal zu zeigen, dass das nicht das Werder Bremen war, mit dem in der Rückrunde zu rechnen ist", sagte der 37-Jährige. Kohfeldt betonte aber auch, dass er sich der gefährlichen Situation bewusst sei.

Kohfeldt ist mit Werder im vergangenen Jahr nach vier Niederlagen in Serie auf den direkten Abstiegsplatz 17 abgestürzt. Vor allem die anhaltenden Verletzungssorgen setzten den Hanseaten im Jahr 2019 immer wieder zu. Nun soll es bergauf gehen. Auf Mallorca sind auch Josh Sargent, Ömer Toprak und Ludwig Augustinsson dabei, die weite Teile der Hinrunde verpasst hatten.

Auch externe Neuzugänge könnten schon bald zum Team stoßen. "Ich will nicht ausschließen, dass noch der eine oder andere die mallorquinische Sonne genießen wird", sagte Kohfeldt, der im Trainingslager bis 11. Januar vor allem an der bislang schwachen Defensive arbeiten will. Den Rückrundenauftakt bestreitet Werder am 18. Januar in Düsseldorf.

Nuri Sahin: Frank Baumann ruft zu besonnenen Umgang mit dem Mittelfeldspieler auf

Vor dem Abflug ins Wintertrainingslager von Werder Bremen hat Sportchef Frank Baumann Nuri Sahin in Schutz genommen und Verbesserungen für die Rückserie angekündigt. "Dass auch Nuri zuletzt nicht seine beste Leistung abrufen konnte, weiß er. Er hat aber in den ersten Spielen der Saison gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Auch er verfügt grundsätzlich über gutes Zweikampfverhalten. Er wird in der Rückrunde ein fester Bestandteil des Kaders sein", so Baumann.

Zuletzt spielte Sahin in den Planungen von Trainer Florian Kohfeldt keine große Rolle. In den letzten fünf Ligaspielen saß der 31-Jährige dreimal komplett ohne Einsatz auf der Bank und enttäuschte bei seinen Einsätzen wie beim 1:6 gegen den oder beim 0:5 gegen Mainz.

Werder Bremen: Wegen Urlaubsgruß mit Bierdose rüffelt Frank Baumann Claudio Pizarro

Ein Bierchen im Thailand-Urlaub könnte für Werder Bremens Stürmer-Oldie Claudio Pizarro ein Nachspiel haben. "Sonne und Erholung sind wichtig. Das galt für mich früher als Spieler und gilt jetzt auch für Claudio. Aber das Foto ist in unserer Situation unglücklich. Wir werden sicher mit ihm darüber sprechen, wenn er wieder hier ist", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann bei bild.de.

Der 41-jährige Peruaner Pizarro, mit 197 Treffern die Nummer sechs der "ewigen" -Torschützenliste, hatte sich am Montag bei Instagram lächelnd auf einem Boot und mit Kaltgetränk in der Hand präsentiert. Werder belegt nach der Hinrunde mit 14 Punkten den vorletzten Tabellenplatz.

Trainingsstart bei den Grün-Weißen ist am Donnerstag, Pizarro muss allerdings erst am Freitag beim Trainingslager in Palma de Mallorca wieder zum Dienst antreten. "Aufgrund seines Alters ist Regeneration umso wichtiger", erklärte Baumann (44) und fügte an: "Alter schützt vor Torheit nicht. Aber bestimmt schützt Alter auch vor Torgeilheit nicht. Ich bin sicher: Das werden wir bei ihm in der Rückrunde sehen."

Hier geht's zur kompletten News.

Werder Bremen: SVW muss die sportliche Krise besiegen und dringend durchstarten

Mit einem Flutlichttraining am Weserstadion startet der Tabellenvorletzte Werder Bremen am Donnerstag die "Mission Klassenerhalt". , ebenfalls krisengeschüttelt, will im fernen Florida die sportlichen Enttäuschungen der vergangenen Wochen hinter sich lassen.

Krise? Welche Krise? Werder Bremens vorletzter Tabellenplatz war für Claudio Pizarro im knapp 9000 Kilometer entfernten Thailand gaaanz weit weg. Der "Oldie" der abstiegsbedrohten Hanseaten posierte bei Instagram in Urlaubslaune vor smaragdgrünem Wasser mit einer Bierdose in der Hand. Und erntete dafür Unverständnis an der Weser, vor allem bei Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

"Dieses Foto ist in unserer Situation unglücklich. Wir werden sicher darüber sprechen, wenn er wieder bei uns ist", sagte der Ex-Nationalspieler. Beim Trainingsauftakt am Donnerstag in Bremen fehlte der 41 Jahre alte Peruaner gemäß einer Absprache noch, er stößt erst am Freitag bei der ersten Übungseinheit der Hanseaten auf Mallorca zu seinen Teamkollegen.

Dann beginnt auf der Balearen-Insel der Countdown der "Mission Klassenerhalt" so richtig. Nach der schlechtesten Bundesliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte lastet enormer Druck auf den Norddeutschen. Sogar vor 40 Jahren beim bislang einzigen Bundesliga-Abstieg stand man nach der Hinserie besser da.

Zu viele Gegentore nach Standards, fatale Schwächen im Luftkampf, nur ein Sieg aus acht Heimspielen - das sind nur die größten Baustellen am Osterdeich. "Es geht jetzt darum, die Situation anzunehmen, in die wir hineingeraten sind. Aber bei aller Disziplin dürfen wir auch nicht verkrampfen", sagte Baumann dem kicker.

Dabei kommt naturgemäß dem Trainer eine herausragende Bedeutung zu. Aktuell darf sich Florian Kohfeldt der Rückendeckung der Vorstandsetage sicher sein. Aber was, wenn die sportliche Talfahrt nach der Winterpause ungebremst weitergeht? Dann könnte auch den zweifellos begabten Coach in der Hansestadt das vorzeitige Aus ereilen. Wie schon seinen Vorgänger Alexander Nouri, Viktor Skripnik und Robin Dutt.

Quelle: SID

Werder Bremen: Die wichtigsten Daten der Vorbereitung auf einen Blick

Trainingsstart am 2. Januar

Trainingslager in Palma de Mallorca/ (3. bis 11. Januar)

Testspiel gegen (12. Januar)

Werder Bremen: Kommt Jannik Vestergaard aus Southampton zurück?

Der Bundesliga-Vorletzte Werder Bremen plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Rückholaktion von Abwehrspieler Jannik Vestergaard. Der 27-jährige Däne vom soll bis Saisonende ausgeliehen werden.

Laut Deichstube fanden bereits Gespräche zwischen beiden Klubs statt, jedoch fehlt noch eine Einigung darüber, wie während der Leihe Vestergaards Gehalt aufgeteilt werden würde.

Hier geht's zur vollständigen Nachricht.