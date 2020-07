Werder Bremen: Berater verkündet Klaassen-Verbleib, Goller und Beste in die 2. Liga verliehen - alle News und Gerüchte zum SVW

Klaassens Berater hat die Wechsel-Spekulationen um den Werder-Star beendet und Bremen gleich zwei Spieler in die 2. Liga verliehen. Alle SVW-News.

Die Spieler von befinden sich nach dem späten Klassenerhalt in der Relegation derzeit im Sommerurlaub. Am Montag, den 03. August, startet der Bundesligist dann in die Vorbereitung auf die neue -Saison.

Zuvor hat Sören Lerby aber zu den Transfergerüchten um Davy Klaassen Stellung bezogen: Der Werder-Star werde auch in der kommenden Spielzeit für Bremen auflaufen. Gleichzeit hat der Verein mit Benjamin Goller und Jan-Niklas Beste zwei Talente in die verliehen.

Werder Bremen am Donnerstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den SVW.

Mehr Teams

Berater Sören Lerby sorgt bei Davy Klaasen für Klarheit: "Er bleibt definitiv in Bremen"

Mittelfeldspieler Davy Klaassen wird auch in der kommenden Saison für den Bundesligisten Werder Bremen auflaufen. Dies bestätigte am Donnerstag sein Berater Sören Lerby.

Quelle: Getty Images

"Die Spekulationen um Davys Zukunft können aufhören, er bleibt definitiv in Bremen", sagte der Däne dem Onlineportal Deichstube. Der 27 Jahre alte Niederländer hatte 2018 einen Vierjahresvertrag bei den Hanseaten unterzeichnet.

Klaassen war in der abgelaufenen Spielzeit gemeinsam mit Milot Rashica mit sieben Toren und sechs Assists Topscorer bei den Norddeutschen. Die Bremer hatten sich erst in der Relegation gegen den (0:0, 2:2) vor dem ersten Abstieg seit 40 Jahren gerettet.

Quelle: SID

leiht Benjamin Goller von Werder Bremen aus

Zweitligist Karlsruher SC hat seinen ersten Zugang für die kommende Saison präsentiert. Die Badener leihen Flügelspieler Benjamin Goller vom Bundesligisten Werder Bremen für ein Jahr aus. Der 21-Jährige war in der vergangenen Spielzeit zehnmal für die Norddeutschen im Oberhaus aufgelaufen.

"Benjamin ist ein junger, dynamischer Spieler für die Außenbahnen, der bei uns im kommenden Jahr den nächsten Schritt machen will, soll und wird", sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer.

Quelle: SID

Werder Bremen gratuliert Aufsichtsratsvorsitzendem Marco Bode zum Geburtstag

Regensburg leiht Jan-Niklas Beste von Werder Bremen aus

Zweitligist hat Linksverteidiger Jan-Niklas Beste für zwei Jahre vom Bundesligisten Werder Bremen ausgeliehen. Der 21-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit für den niederländischen Erstligisten FC Emmen.

"Niklas ist ein schneller, technisch sehr versierter und offensivstarker Linksverteidiger, der sich vor allem in der vergangenen Spielzeit durch seine Erfahrungen in der nochmals immens weiterentwickelt hat", sagte Geschäftsführer Profifußball Christian Keller: "Beim SSV Jahn soll Niklas nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen."

Quelle: SID