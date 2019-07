Werder Bremen: Augsburgs Michael Gregoritsch ist zu teuer, Roger Assale im Gespräch - alle News und Gerüchte zum SVW

Michael Gregoritsch kommt wohl nicht an die Weser, dafür wird Bern-Stürmer Roger Assale gehandelt. Alle News zu Werder Bremen.

schrammte in der vergangenen Saison knapp am Europapokal vorbei. Im Trainingslager wird nun die Grundlage dafür gelegt, dass es in der Saison 2019/20 in der noch ein Stück nach oben geht.

Personell tut sich aktuell wenig bei den Hanseaten: Wunschspieler Michael Gregoritsch ( ) ist zu teuer und Martin Harnik soll nicht abgegeben werden.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum SV Werder Bremen vom heutigen Mittwoch.

Werder Bremen: Transfer von FCA-Stürmer Michael Gregoritsch "komplett unrealistisch"

Werder Bremen nimmt laut Geschäftsführer Frank Baumann Abstand von der geplanten Verpllichtung Michael Gregoritschs. Der Angreifer des FC Augsburg sollte als Ersatz für den abgewanderten Max Kruse an die Weser kommen. Allerdings passen die Ablösevorstellungen der Bremer nicht zu denen des FCA.

Baumann erklärte im Trainingslager der Hanseaten in Zell am Ziller (Österreich): "Ein Transfer in dieser Größenordnung ist für uns, unabhängig von Namen, in diesem Jahr komplett unrealistisch." Augsburg fordert angeblich einen zweistelligen Millionenbetrag für Gregoritsch. Das ist deutlich mehr, als Werder zu zahlen bereit ist.

"Wir haben schon einiges investiert, aber nicht in dieser Größenordnung eingenommen", führte Baumann aus. "Nach wie vor ist es so, dass wir grob überschlagen für Transfers nur das ausgeben können, was wir eingenommen haben. Da braucht man also kein Mathe-Abitur."

Schließlich sei auch nicht mehr mit großen Einnahmen auf dem Transfermarkt zu rechnen: "Wir erwarten auch keine Einnahmen mehr, die in den zweistelligen Millionenbereich hineingehen, weil wir unsere Topspieler nicht verkaufen möchten."

Stefanos Kapino verlängert bei Werder Bremen

Ersatztorhüter Stefans Kampino hat seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert. Das teilte der Klub am Mittwochvormittag offiziell mit.

Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers für den 25-Jährigen machte der Klub keine Angaben.

Martin Harnik soll bei Werder Bremen bleiben

Geschäftsführer Frank Baumann hat Gerüchte um einen bevorstehenden Wechsel von Angreifer Martin Harnik dementiert. Ein Besuch von Harniks Berater Jens Jeremies im Bremer Trainingslager hatte für entsprechende Spekulationen gesorgt.

"Ich weiß nicht, ob er Martin getroffen hat. Es ist aber ganz normal, dass Berater ihre Spieler im Trainingslager besuchen", sagte Baumann gemäß Bild. "Letzte Woche waren auch sieben, acht da. Es gab keinen Anlass. Ich habe ihn leider auch verpasst. Bis jetzt hat sich nichts daran geändert, dass wir Martin behalten wollen."

Werder Bremen: Die ersten sechs Spieltage der Saison 2019/20 sind terminiert

Roger Assale bei Werder Bremen im Gespräch

Stürmer Roger Assale vom Schweizer Meister wird bei Werder Bremen als Neuzugang gehandelt. Die französische L'Equipe berichtet, dass neben Ligue-1-Aufsteiger FC Metz auch die Bundesligaklubs , und eben Werder Interesse an dem 25-Jährigen zeigen.

Der Nationalstürmer der Elfenbeinkünste spielt seit 2017 in Bern und sein Vertrag dort läuft noch bis 2021. In der vergangenen Saison gelangen dem variabel einsetzbaren Angreifer in 42 Pflichtspielen zehn Tore und elf Assists.

Werder Bremen: Jiri Pavlenka strebt keinen Wechsel an

Torhüter Jiri Pavlenka hat sich zu Werder Bremen bekannt. Der Schlussmann wurde in den vergangenen Wochen unter anderem mit Italiens Rekordmeister und Champions-League-Sieger in Verbindung gebracht.

Pavlenka sagte bei Radio Bremen, dass ein Transfer für ihn aber nicht in Frage komme: "Ich bin wirklich glücklich hier und habe Vertrauen in unsere Mannschaft und das Trainerteam." Entsprechend ehrgeizig geht der 27-Jährige in die neue Spielzeit: "Ich denke, wenn wir gut zusammenspielen in diesem Jahr, werden wir im nächsten Jahr spielen. Oder noch höher."