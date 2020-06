Werder Bremen: RB Leipzig signalisiert Interesse an Milot Rashica

Seit Wochen wird Milot Rashica mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Die Verantwortlichen wagen sich nun immer mehr aus der Deckung.

Unabhängig vom Verlauf der beiden Relegationsspiele geht die Zeit von Milot Rashica beim -16. offenkundig zu Ende. Ligakonkurrent bestätigte Interesse an der Verpflichtung des Stürmers, und auch Werders Aufsichtsrats-Vorsitzender Marco Bode deutete einen Abschied von Rashica, der am Sonntag 24 Jahre alt wurde, aus der Hansestadt an.

"Vermutlich wird uns Milot im Sommer verlassen. Es gibt aber noch einige ungeklärte Fragen", sagte der Vize-Weltmeister von 2002 im Doppelpass bei Sport1. "Rashica ist sicherlich ein Spieler, mit dem wir uns beschäftigen", äußerte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

RB Leipzig: Wird Milot Rashica Nachfolger von Timo Werner?

Der Kosovare könnte bei den Sachsen die Nachfolge von Timo Werner antreten, der in die Premier League zum nach London wechselt.

Im Januar 2018 war der Nationalspieler von Vitesse Arnheim zu den Hanseaten transferiert worden.