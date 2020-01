Nach heftigem Zusammenprall bei Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf: Kohfeldt "sehr besorgt" wegen Vogt

Sorgenfalten bei Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Kevin Vogt wurde nach einem bösen Zusammenstoß mit dem eigenen Keeper ins Krankenhaus eingeliefert.

Neuzugang Kevin Vogt vom Bundesligisten ist nach einem bösen Zusammenprall mit seinem Torwart Jiri Pavlenka ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Das ist tragisch mit Kevin. Ich bin sehr besorgt", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt, nachdem seine Mannschaft beim 1:0 (0:0) bei nach vier Niederlagen einen Befreiungsschlag gelandet hatte.

Vogt, den Werder in der Winterpause für ein halbes Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hatte, war nach dem Zusammenprall in der Nachspielzeit kurze Zeit weggetreten und musste mit einer Halskrause und per Trage vom Feld gebracht werden. "Kevin war bewusstlos auf dem Platz, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus", erklärte Kohfeldt.