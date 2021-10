Werder Bremen vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung der 2. Bundesliga

Werder Bremen empfängt den Tabellenersten der 2. Bundesliga. Alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Heute am Samstag (30. Oktober 2021) ist der Tabellenführer der 2. Liga der FC St. Pauli zu Gast bei Werder Bremen. Die Zweitliga-Partie im Wohninvest Weserstadion wird um 13:30 Uhr angepfiffen.

Mit 25 Punkten steht St. Pauli aktuell an erster Stelle in der Tabelle. Werder Bremen hingegen muss sich mit 15 Zählern und dem zehnten Platz begnügen. Um den Vorsprung von drei Punkten auf den Zweitplatzierten der Tabelle Jahn Regensburg auch weiterhin wahren zu können (falls die Regensburger gewinnen) muss der FC St. Pauli auch heute wieder drei Punkte mitnehmen.

Aber die Mannschaft von Trainer Timo Schultz ist aktuell gut aufgelegt. Von den letzten sechs Spielen konnte man fünf gewinnen. Nur im Freundschaftsspiel gegen den SC Freiburg musste man sich mit 0:3 geschlagen geben.

Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Werder Bremen vs. FC St. Pauli (live auf Sky Ticket) Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 30. Oktober - 13:30 Uhr Spielort Wohninvest Weserstadion (Bremen)

Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live: Die Übertragung der Partie im TV

Zuständig für die Übertragung der 2. Liga ist der Bezahlsender Sky. Ausgewählte Spiele am Samstagabend werden auch im Free-TV beim Sender Sport1 gezeigt, die heutige Partie gehört dort allerdings nicht dazu. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es also leider nicht. Wie Ihr trotzdem zusehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live: Das Spiel bei Sky

Wie schon oben erwähnt ist Sky zuständig für die Übertragung der 2. Liga. Bei Sky handelt es sich um einen Bezahlsender, d.h. um Zugriff auf den Pay-TV-Kanal zu bekommen müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei stehen Euch unterschiedliche Abo-Pakete zur Auswahl. Mit dem Bundesliga-Paket seht Ihr z.B. die Übertragungen der 1. und 2. Bundesliga live. Mit dem Sport-Paket könnt Ihr die Premier League und den DFB-Pokal live verfolgen.

Wollt Ihr also beim heutigen Spiel live dabei sein, müsst Ihr Euch für das Bundesliga-Paket entscheiden. Welche Kosten dabei genau auf Euch zukommen und was es sonst noch alles bei Sky gibt, könnt Ihr hier genauer nachlesen. Verfügt Ihr über ein gültiges Abo, dann könnt Ihr ab 13:30 ganz entspannt die vollen 90 Minuten von Werder Bremen vs. FC St. Pauli live bei Sky verfolgen. Unter Sky Sport 8 seht Ihr das Einzelspiel, wer lieber die Konferenz sehen möchte, ist bei Sky Sport 7 besser aufgehoben.

Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im Pay-TV gibt es natürlich auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei bietet Euch Sky sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten an, die wir Euch in den folgenden Abschnitten vorstellen.

Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Auf Sky Go laufen alle Sportübertragungen vom Pay-TV-Kanal Sky im LIVE-STREAM. Ihr müsst Euch also nur auf der Sky Go-Website mit euren Zugangsdaten anmelden, und habt dann Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Spiel zwischen Bremen und St. Pauli. Allerdings braucht Ihr dafür natürlich auch ein gültiges Sky-Abo. Nur wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abo habt, könnt Ihr auch den LIVE-STREAM-Service nutzen. Den Link zu Sky Go gibt es hier, und mit diesem Link könnt Ihr Euch nochmal über die verschiedenen Angebote bei Sky im allgemeienn informieren.

Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit wie Ihr per LIVE-STREAM zusehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Mit diesem könnt Ihr Euch für einen bestimmten Zeitraum Zugang zu den LIVE-STREAMS von Sky erkaufen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Pakete, aus denen Ihr auswählen könnt.

Mit dem Supersport-Ticket könnt Ihr die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal sehen. Kauft Ihr Euch das Sky Ticket für einen Monat zahlt Ihr 29,99€, im Jahresabo sind es für die ersten 12 Monate 19,99€ monatlich. Noch mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Aufstellung Werder Bremen:

Pavlenka - Jung, Veljkovic, Friedl - Mbom, Rapp, Gruev, Agu - Schmid - Füllkrug, Ducksch

Aufstellung FC St. Pauli:

Vasilj - Zander, Lawrence, Medic, Paqarada - Becker, Aremu, Hartel, Kyereh - Dittgen, Burgstaller