Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - 1:3

Im ersten Montagsspiel nach der Coronapause treten Werder Bremen und Bayer Leverkusen an. Hier gibt's die komplette Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Am 26. Spieltag der messen sich und im Montagsspiel. Anpfiff der Partie im Wohninvest Weserstadion ist um 20.30 Uhr .

Hier gibt's die Partie für Euch live im TICKER.

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

WERDER BREMEN - BAYER LEVERKUSEN 1:3 (1:2) Tore: 0:1 Havertz (28.), 1:1 Gebre Selassie (30.), 1:2 Havertz (34.), 1:3 Weiser (61.) Aufstellung SVW Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander – Bargfrede (54., J. Eggestein) – Gebre Selassie, M. Eggestein, Bittencourt (71., Sargent ), Friedl – Selke (71., Woltemade ), Rashica Aufstellung B04 Hradecky - Weiser, Wirtz (61., Bellarabi), Tapsoba, Sinkgraven - S.Bender, Aranguiz - Diaby (62., Bailey ), Demirbay, Amiri - Havertz Gelbe Karten: Bender (44./B04), Moisander (54./SVW), Friedel (75./SVW)

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

71' Außerdem kommt bei den Hausherren in diesem Moment Joshua Sargent für Bittencourt in die Partie.

71' Nächster Bremer Wechsel: Nick Woltemade darf für Davie Selke mitspielen.

70' Johannes Eggestein köpft den Ball nach der Hereingabe von Demirbay zur nächsten Ecke für die Gäste ins Toraus. Die überstehen die Hausherren schadlos.

70' Ecke für Leverkusen nach einem Schuss von Havertz, der nach rechts neben das Tor abgefälscht wurde.

67' Bailey kommt aus etwa 18 Metern zum Abschluss - und trifft das linke Aueßnnetz.

64' Undankbare Situation für Bremen jetzt: Gegen ein Topteam der Liga etwa 25 Minuten vor Schluss einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen, ist alles andere als eine einfache Angelegenheit. Nach dem bisher heute Gesehenen muss man sogar sagen: Das dürfte ziemlich unmöglich sein.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

62' Diaby wird heute keinen weiteren Treffer mehr vorbereiten: Für den Flügelspieler ist jetzt Leon Bailey in der Partie bei den Gästen.

61' Erster Wechsel bei den Gästen: Debütant Florian Wirtz geht runter, für ihn ist jetzt Karim Bellarabi auf dem Platz.

TOOOR! Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:3 | Torschütze: Weiser

61' Die Vorentscheidung in dieser Partie fällt durch das dritte Kopfballtor der Gäste an diesem Abend. Wieder hat Diaby auf der linken Seite sehr viel Platz nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld. Den weiß er zu nutzen mit einer Flanke ins Zentrum. Dort sind die Bremer unsortiert, sodass Mitchell Weiser wenig Mühe hat, per Kopf Pavlenka aus acht Metern zu überwinden.

60' Rashica bekommt den Ball links vor dem Strafraum, bringt ihn von dort - abgefälscht - aber nicht aufs Tor. Johannes Eggestein erläuft rechts in der Box die Kugel dann noch mal, aber der Winkel ist zu spitz zum Abschluss.

58' Auch der zweite Durchgang ist durchaus eine dynamische Angelegenheit, aber das Manko auf Seiten der Bremer: Die Hausherren finden am gegnerischen Strafraum so gar kein Durchkommen. Die Leverkusener Abwehr um Tapsoda und Bender steht sehr sicher.

56' Vogt und Amiri geraten an der Seitenlinie aneinander. Der Ansatz eines Ellbogeneinsatzes ist da, aber Schiri Stieler beruhigt die Gemüter und verzichtet auf den weiteren Einsatz von Karten.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

54' Der erste Wechsel in diesem Spiel: Bei Bremen kommt Johannes Eggestein für Bargfrede in die Partie, der heute ein eher unauffälliges 200. Bundesligaspiel in seiner Karriere absolvierte.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

54' Die dritte Gelbe Karte in dieser Saison für Niklas Moisander, der gegen Havertz zupackt und so einen Konter verhindert im Mittelfeld.

53' Leverkusen hat eine Ballbesitz-Quote von knapp 65 Prozent. Und genau darauf legt es ja ein Team, das in Führung legt, auch an: Wenn die Kugel in den eigenen Reihen ist, kann der Gegner kein Unheil anrichten.

50' Bremens Auftritt in der Defensive nach dem Wiederbeginn passt - nach vorne allerdings liefern die Kohfeldt-Schützlinge weiterhin noch nichts wirklich Nennenswertes ab. Leverkusen kann das weitgehend mühelos verteidigen - und dann selbst wieder in den Angriffsmodus umschalten.

49' Bremen steht am Strafraum engmaschig, sodass Demirbay nach einem Zuspiel von Wirtz keinen Schuss aufs Tor zustande bringt.

47' Nach zwei abgeblockten Angriffen der Hanseaten kommt nun wieder Leverkusen nach vorne: Havertz kann links im Strafraum Pavlenka nicht überwinden. Deshalb folgt ein Abspiel zu Demirbay - der aber ebenfalls nicht erfolgreich abschließen kann.

46' Gewechselt worden ist in der Pause nicht. Damit stehen den beiden Trainern nun noch je drei Gelegenheiten zum Wechseln von maximal fünf Spielern pro Team zur Verfügung. Diese Sonderregel gilt ja seit dem Wiederbeginn der Liga.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Bremen stößt an zur zweiten Halbzeit.

Die Führung für die offensiv gefährlicheren Gäste geht in Ordnung, ist aber aus Sicht der Hausherren trotzdem extrem ärgerlich. Zwei Patzer in der Werder-Defensive nutzte Bayer 04 eiskalt aus. Da nutzte es den Bremern unter dem Strich auch nichts, dass sie das erste Gegentor durch Havertz (28.) nur zwei Minuten später mit dem Ausgleichstreffer von Gebre Selassie konterten. Havertz erzielte unbewacht nach einem Standard das 2:1 (33.). Darauf hatten die Gastgeber dann bis zur Pause keine Antwort mehr. Nach dem Seitenwechsel müssen die Hanseaten mehr riskieren. Und das dürfte dann gegen die starke Bayer-Offensive wirklich riskant werden.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 2' Schiri Tobias Stieler pfeift zur Pause. Leverkusen führt mit 2:1 bei Werder Bremen.

45' + 1' Eine Minute wird nachgespielt, dann geht es ohne großen Applaus in die Kabinen.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

43' Gelbe Karte für Leverkusens Sven Bender nach einem Foul an Bittencourt auf der rechten Abwehrseite.

43' Es scheint jetzt ein bisschen so, als wolle Leverkusen die Bremer ein bisschen aus der Deckung locken. Die Rheinländer lassen den Ball auf Höhe der Mittellinie in den eigenen Reihen laufen. Doch Werder bleibt kompakt hinten drin.

40' Großchance für Bittencourt nach einem öffnenden Steilpass aus dem Mittelfeld der Bremer - doch frei vor Keeper Hradecky behält der Offensivspieler der Hausherren nicht die Nerven: Zu schnell und zu überhastet schließt er aus etwa 15 Metern ab und verfehlt den Kasten deutlich.

39' Leverkusen versucht die verunsicherten Bremer weiter unter Druck zu setzen. Von Werder kommt kaum Entlastendes nach vorne im Moment.

37' Kai Havertz steht nach seinem Doppelpack nun bei acht Saisontoren, Und wenn die Bremer Abwehr nicht enger dran ist in den verbleibenden Minuten, wäre auch ein dritter Treffer in dieser Partie keine Überraschung. Bisher jedenfalls zeigt Havertz seine Klasse: Raum lassen gegen ihn ist keine gute Idee.

TOOOR! Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:2 | Torschütze: Havertz

34' Das muntere Toreschießen geht in Bremen weiter. Dieses Mal sind es die Gäste, die einen Standard zur erneuten Führung nutzen. Aus dem rechten Halbfeld wird der Ball ins Zentrum geschlagen, wo Bremens Abwehr Kai Havertz viel zu viel Platz lässt. Der Angreifer bedankt sich dafür mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend.

TOOOR! Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:1 | Torschütze: Gebre Selassie

30' Nur zwei Minuten nach dem Rückstand schlägt Werder Bremen zurück - und zwar nach einem Standard. Bittencourt bringt den Ball bei einer Ecke in den Strafraum. Im Zentrum sind die Leverkusener nicht gut sortiert, sodass Gebre Selassie mit dem Fuß an die Kugel kommt, die Sinkraven auch noch abfälscht. Hradecky ist geschlagen. Zweites Saisontor des Bremer Abwehrspielers.

TOOOR! Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:1 | Torschütze: Havertz

28' Kurz nach den überstandenen Standards wird die Bremer Abwehr spielerisch geknackt: Diaby setzt sich auf der rechten Seite gegen Friedl durch, schlägt dann eine perfekte Flanke ins Zentrum. Dort steht Kai Havertz und köpft zur Führung ein.

27' Die nächste Ecke spielen die Leverkusener kurz aus. Amiri kommt dann aus etwa 20 Metern zum Schuss, aber den flachen Versuch lenkt Pavlenka um de Pfosten. Im Anschluss überstehen die Gastgeber auch die dritte Ecke für Bayer 04 folgenlos.

26' Veljkovic klärt hinten rechts auf Kosten einer Ecke, die aber dann Teamkollege Bargfrede per Kopf im Strafraum abblockt.

24' Gut ein Viertel der Partie ist jetzt vorbei. Am Engagement mangelt es - trotz fehlender Anfeuerung von den Rängen - bei beiden Teams auf keinen Fall. Bremen hat den Abstiegskampf-Modus angenommen - und Leverkusen weiß, dass im Weserstadion allein mit spielerischen Mitteln nicht zu punkten ist.

23' Bremen gewinnt etwas mehr Zweikämpfte bis hierhin, dafür ist die Passquote beim Tabellenfünften besser. Unter dem Strich neutralisieren sich beide Mannschaften noch. Vor allem die Abwehrreihen wissen zu überzeugen.

21' Weil auf dem Platz nicht soooo viel passiert, hier dann auch noch die Gegentor-Anzahl beider Teams: Bremen kassierte bisher bereits 55 Treffer, Leverkusen erst 30.

19' Je länger Bremen der starken Offensive der Peter-Bosz-Mannschaft standhalten kann, desto besser für das angeknackste Selbstvertrauen des Tabellen-Vorletzten - so viel steht mal fest. Bayer 04 hat in dieser Saison schon 45 Tore erzielt, Werder erst 27.

16' Einen Torschuss hat es in den ersten 15 Minuten des Spiels nicht gegeben.

15' Die einen so, die anderen so: Leverkusen versucht, wann immer möglich, Tempo zu machen. Die Hausherren dagegen sind bemüht, die Geschwindigkeit so gut es geht aus der Partie zu nehmen.

14' Amiri wird beim Einfädeln eines Konters der Gäste von den Bremern in der Nähe der Mittellinie per Foul gestoppt.

11' Die Abstände zwischen den Reihen bei den Bremern in den Umschaltaktionen sind zu groß. Die Angriffsreihe hängt ein wenig in der Luft, gezielte Zuspiele kommen bei ihr nicht an. Das sieht bei den sicherer kombinierenden Leverkusenern anders aus.

10' Bittencourt liegt nach einem Zweikampf auf dem Rasen, aber der Bremer kann wohl gleich weiterspielen.

7' Das Geschehen findet in dieser Anfangsphase zum größten Teil in der Spielfeldhälfte der Bremer ab, die wenig eigene Offensivbemühungen zeigen bisher und auch jede Menge damit zu tun haben, die weiter munter kombinierenden Gäste in Schach zu halten.

6' Eine Flanke von Demirbay aus dem linken Halbfeld fängt Werder-Keeper Pavlenka an seinem Fünfer mühelos ab.

5' Die fehlende tausendfache Unterstützung von den Rängen macht es möglich: Die Kommandos von der Seitenlinie und auch die der Spieler auf dem Platz hallen durchs Stadion. Fußballstimmung der ganz anderen Art.

3' Bayer 04 versucht es mit schnellem und direktem Spiel durchs Mittelfeld, Bremen agiert aber in den Zweikämpfen energisch und hält so gut dagegen.

2' Youngster Wirtz kommt rechts an der Werder-Kette vorbei, aber seine flache Hereingabe verursacht dann keine Gefahr.

1' Leverkusen mit den ersten Ballpassagen im Mittelfeld, Werder Bremen orientiert sich defensiv dagegen in der eigenen Hälfte. Dort sollen keine Lücken gelassen werden.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Das Spiel läuft jetzt. Anstoß hatten gerade eben die Gäste aus Leverkusen, die in roten Trikots und Hosen spielen. Bremen trägt weiße Shorts und grüne Shirts,

Vor Beginn | Gleich kommen beide Teams auf den Rasen - getrennt voneinander. Und Handshakes wird es - auch bei der Seitenwahl der Kapitäne Moisander und Havertz - nicht geben.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie heute Abend ist Tobias Stieler aus Hamburg. Für den 38-Jährigen ist es die 13. Bundesliga-Partie in dieser Saison. Bei seiner ersten im Weserstadion in der Hinrunde verlor Werder 0:3 gegen Leipzig.

Vor Beginn | Die Bremer haben im Vorfeld des heutigen Spiels viel Optimismus verbreitet. Die starken Leistungen der Leverkusener vor der Corona-Pause haben die Werderaner natürlich registriert. Aber ein bisschen hoffen sie an der Weser wohl, dass nach der Pause in gewisser Weise "alles auf Null" gestellt wird. Mal sehen, ob sich Coach Kohfeldt und Co. da mal nicht täuschen ...

Vor Beginn | Die äußeren Bedingungen in Bremen sind völlig okay. Es ist locker bewölkt bei Temperaturen um 18 Grad Cesius.

Vor Beginn | Knapp 15 Minuten sind es noch bis zum Anpfiff. Die Mannschaften machen sich noch auf dem Rasen warm. Doch das ist schon fast das einzig Normale im Vergleich zu "normalen" Bundesligaspielen.

Vor Beginn | In der Hinrunde führte Bremen nach einem Klaassen-Treffer in der 48. Minute mit 2:1, aber Alario besorgte auf Zuspiel von Bellarabi nach knapp einer Stunde Spielzeit das 2:2. Dabei blieb es.

Leverkusen kann heute mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die viertplatzierten Leipziger heranrücken. Bremen will den Rückstand auf Relegationsplatz 16, den zurzeit Düsseldorf belegt, auf zwei Zähler verkürzen.

Vor Beginn | Die Vorzeichen vor dem neunten und letzten "Geisterspiel" des 26. Spieltags sind für beide Mannschaften einerseits komplett unterschiedlich - und andererseits doch auch gleich. Ein Geisterspiel in der Bundesliga haben beide Teams noch nicht bestritten, die Rahmenbedingungen sind also hüben wie drüben gewöhnungsbedürftig. Aber: Leverkusen hat neun der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen, in der Liga ist man auf dem Sprung in die CL-Ränge. Bremen dagegen kämpft gegen den Abstieg - und steht dementsprechend heute unter Druck, die siebte Liga-Heimpleite in Folge unbedingt zu verhindern.

Vor Beginn | Interessanteste Personalie bei den Rheinländern ist heute die Besetzung der rechten Offensivseite: Florian Wirtz ist vor gut zwei Wochen 17 Jahre alt geworden, steht heute zum ersten Mal im Bundesliga-Kader der Leverkusener - und spielt gleich von Beginn an. Er kommt zum Zug, weil Kevin Volland noch verletzt fehlt. Im Vergleich zum 3:1 bei Glasgow in der - dem bislang letzten Pflichtspiel von Bayer 04 - stehen zudem heute Amiri, Sven Bender und Sinkraven neu in der Startelf. Kapitän Lars Bender laboriert an Fußproblemen und ist heute wie Volland nicht dabei. Trainer Peter Bosz setzt wohl auf ein 4-2-3-1 mit Havertz ganz vorne.

Vor Beginn | Die Gäste aus Leverkusen spielen mit: Hradecky - Weiser, Tapsoda, S. Bender, Sinkraven - Aranguiz, Demirbay - Wirtz, Amiri, Diaby - Havertz. Trainer: Bosz.

Vor Beginn | Bei Werder Bremen fehlt heute Davy Klaassen gelbgesperrt. Außerdem sind Augustinsson, Pizarro und Toprak wegen Verletzungen nicht dabei. Im Vergleich zum 2:2 bei vor zwei Monaten sind heute im 4-1-2-3 der Hanseaten Keeper Pavlenka, Abwehrspieler Friedl, Bargfrede im Mittelfeld sowie Selke im Sturm neu dabei.

Vor Beginn | Die Aufstellung von Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Vogt - M. Eggestein, Bargfrede - Bittencourt, Selke, Rashica. Trainer: Kohfeldt.

Vor Beginn | Die Bundesliga ist zurück! Nachdem der Ball aufgrund der Coronavirus-Pandemie über zwei Monate lang ruhte, wird der Spielbetrieb nun wieder aufgenommen. Die letzte Bundesligapartie vor der Unterbrechung fand am 11. März statt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 26. Spieltages zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander – Bargfrede – Gebre Selassie, M. Eggestein, Bittencourt, Friedl – Selke, Rashica

Bank: Kapino, Lang, Osako, Langkamp, Sahin, Sargent, Bartels, J. Eggestein, Woltemade

Vier Änderungen in der Bremer Startelf zum letzten BL-Spiel am 7.3.2020 (vor 72 Tagen), dem 2:2 bei der Hertha: Pavlenka, Selke, Friedl und Bargfrede beginnen anstelle von Kapino, Sargent (beide auf der Bank), Augustinsson (muskuläre Probleme) und Klaassen (5. Gelbe Karte).

Für Philipp Bargfrede ist es das 200. Bundesliga-Spiel – alle für Werder – er spielt erstmals wieder seit dem 17. Spieltag, fehlte zuletzt aufgrund einer Wadenverletzung.

Bayer Leverkusen setzt auf folgende Aufstellung:

Hradecky - Weiser, Wirtz, Tapsoba, Sinkgraven - S.Bender, Aranguiz - Diaby, Demirbay, Amiri - Havertz

Bank: Özcan - Tah, Dragovic, Paulinho, Bailey, Alario, Baumgartlinger, Palacios, Bellarabi

Vier Änderungen bei Leverkusen zum letzten Pflichtspiel vor der Pause, dem 3:1 bei den Rangers im EL-Achtelfinale am 12. März 2020 (vor 67 Tagen): Sven Bender, Amiri, Sinkgraven und Florian Wirtz spielen für Tah, Dragovic, Bellarabi (alle drei auf der Bank) und Wendell.

Florian Wirtz (*3. Mai 2003) ist mit 17 Jahren und 15 Tagen der drittjüngste Spieler der BL-Historie. Nur Dortmunds Nuri Sahin (16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag) und Kölns Yann Bisseck (16 Jahre, 11 Monate, 28 Tage) waren jünger.

Wirtz ist der erste Spieler des Jahrgangs 2003, der in der BL zum Einsatz kommt.

Wirtz löst Kai Havertz, der im Oktober 2016 ebenfalls in Bremen debütierte (mit 17 Jahren, 4 Monaten, 4 Tagen), als jüngsten Leverkusener BL-Spieler ab. Er ist deutscher U17-Nationalspieler und spielt in der Regel im zentral-offensiven Mittelfeld. Im Winter wechselte er von Köln nach Leverkusen.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Werder Bremen gewann nur 1 der vergangenen 7 Pflichtspiele gegen Bayer 04 Leverkusen (3 Remis, 3 Niederlagen), von den vorherigen 5 Duellen hatte der SVW noch 4 Partien gewonnen (dazu 1 Niederlage).

Auswärts schoss Bayer 04 Leverkusen bei keinem anderen Team so viele Bundesliga-Tore wie beim SV Werder Bremen (62).

Bayer 04 Leverkusen holte in 39 Bundesliga-Gastspielen bei Werder Bremen nur 0.87 Punkte im Schnitt. Unter allen aktuellen Bundesligisten hat die Werkself nur beim einen geringeren Punkteschnitt pro Spiel (0.44).

Werder Bremen verlor 9 seiner letzten 11 Bundesliga-Partien und punktete nur bei Hertha BSC (2-2, 25. Spieltag) sowie bei (1-0 im ersten Rückrundenspiel).

Werder Bremen verlor die vergangenen 6 Bundesliga-Heimspiele und blieb zuletzt 5-mal in Folge ohne eigenen Treffer zu Hause – beides sind negative Klubrekorde in der Bundesliga.

Werder Bremen stellt mit 55 Gegentoren die schwächste Defensive dieser Bundesliga-Saison. Nur in Bremens einziger Abstiegssaison 1979/80 waren es nach 24 Partien mehr Gegentore (58) als in dieser Saison (55).

Werder Bremen verspielte in dieser Bundesliga-Saison bereits 21 Punkte nach Vorsprung – Ligahöchstwert. Mehr verspielte Punkte nach Führung innerhalb einer kompletten BL-Saison hatte Bremen nur 1971/72 (22) und 1991/92 (25).

Bayer 04 Leverkusen blieb zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison 5 Spiele in Folge unbesiegt und holte dabei 13 von 15 möglichen Punkten (4 Siege, 1 Remis) – Ligabestwert in diesem Zeitraum gemeinsam mit Bayern München.

Bayer 04 Leverkusen holte in der Rückrunde nach 8 Spieltagen 19 Punkte (wie 1999/2000) und spielt damit die geteilt beste zweite Saisonhälfte seiner Bundesliga-Historie.

Leverkusens Kai Havertz erzielte im Alter von 20 Jahren, 8 Monaten und 25 Tagen sein 30. Bundesliga-Tor und löste damit Klaus Fischer (20 Jahre, 9 Monate und 10 Tage) als jüngsten Spieler mit 30 Bundesliga-Toren ab.

Paulinho war beim 4-0 gegen Frankfurt der erste Leverkusener seit detaillierter Datenerfassung 2004/05, der bei seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz an 3 Toren direkt beteiligt war (2 Treffer, 1 Assist).

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen heute ... im TV - im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 26. Spieltag gespieltt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Druck von der Politik, Abstiegsplatz und Quarantäne: Bremen vor schwerem Restart

Gegenwind aus der Politik, TV-Ärger und ein Quarantänefall: Dem Tabellenvorletzten Werder Bremen steht am Montag gegen Bayer Leverkusen ein schwieriger Restart bevor.

Die Bremer Politik beäugt den Bundesliga-Neustart äußerst kritisch, die ausgesperrten Fans zittern um den Klassenerhalt, und das Coronavirus ist näher an das Team herangerückt: Vor dem Heimspiel am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen steht der abstiegsbedrohte SV Werder gleich von mehreren Seiten unter Druck.

"Aber wir haben gegen Leverkusen die Riesenchance, unsere Konkurrenten mit einem Sieg ins Nachdenken zu bringen", sagte Trainer Florian Kohfeldt. Aktuell sind die Hanseaten als Vorletzte der Tabelle fünf Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernt.

Während sich anderswo die Politik mittelfristig sogar schon wieder Bundesligaspiele mit Publikum vorstellen kann, hat die Bremer Landesregierung nach wie vor ein grundsätzliches Problem mit der Wiedereröffnung des "Zirkus Bundesliga". "Es ist ein unsägliches Signal und eine politisch falsche Entscheidung", sagte Ulrich Mäurer, Innensenator der Hansestadt, dem Spiegel.

Der SPD-Politiker fürchtet Ansammlungen von Werder-Anhängern vor dem Weserstadion und schließt unpopuläre Maßnahmen nicht aus: "Wenn viele Fans kommen und dann die Abstandsregeln nicht einhalten, hätte das Konsequenzen für das nächste Spiel."

Ein Szenario, das nicht einmal unrealistisch war. Denn bis Sonntagnachmittag wurde hinter den Kulissen um die Modalitäten einer Liveübertragung gerungen. Mit einem positiven Ergebnis für das TV-Publikum: Der Streamingdienst DAZN, Sublizenznehmer von Eurosport, darf aus der Arena am Osterdeich senden.

Dennoch streitet sich der Rechteinhaber Eurosport weiterhin mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Auszahlung noch ausstehender Gelder und verweist zur Begründung auf den mehrwöchigen Ausfall der Spiele wegen der Corona-Pandemie.

Dagegen ist ein eher grün-weißes Problemchen, dass das Bremer Gesundheitsamt einen Werder-Profi für zwei Wochen in häusliche Quarantäne schickte. Zumal es sich nach Bild-Informationen um den ohnehin wegen einer Muskelverletzung bis in den Juni hinein ausfallenden Stürmer-Oldie Claudio Pizarro (41) handeln soll. Baumann mochte diese Personalie nicht bestätigen und verwies lediglich darauf, dass kein Werder-Profi positiv getestet worden sei.

Da ist für die Norddeutschen die Zwangspause für die drei Leistungsträger Davy Klaassen (Gelbsperre), Ludwig Augustinsson (Muskelverletzung) und Ömer Toprak (Wadenblessur) ein weit größeres Ärgernis. Bei den Gästen fehlen Torjäger Kevin Volland (Syndesmoseriss) sowie Kapitän Lars Bender (Fußverletzung).

Bayer-Coach Peter Bosz, dessen Team vor der Coronapause zwölf von 14 Pflichtspielen gewann, sorgt sich auch als 56 Jahre alter Asthmapatient nicht um seine Gesundheit. "Die regelmäßigen Tests geben einem ein gutes Gefühl. Man weiß, dass man beobachtet wird", sagte der Niederländer. -

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Werder Bremen und Bayer Leverkusen

SVW: Pavlenka - Gebre Selassie - Veljkovic, Vogt, Moisander - Bargfrede - Maximilian Eggestein, Osako, Bittencourt - Selke, Rashica

Pavlenka - Gebre Selassie - Veljkovic, Vogt, Moisander - Bargfrede - Maximilian Eggestein, Osako, Bittencourt - Selke, Rashica B04: Hradecky - Weiser, Sven Bender, Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger, Amiri, Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Diaby

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick