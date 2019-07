Werder Bremen vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - alles zur Übertragung des Testspiels

Der 1. FC Köln trifft zum Abschluss des Interwetten Cup auf Werder Bremen. Goal verrät alle Details zum Spiel im TV und im LIVE-STREAM.

Der 1. FC Köln trifft am Vorbereitungsturnier Interwetten Cup auf den SV Werder Bremen. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 20.7. um 16:30 im Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne.

Die Bremen scheiterten in der vergangenen Saison denkbar knapp an der Europapokal-Qualifikation und wollen auch in der kommenden Saison wieder im vorderen Mittelfeld mitspielen. Das Ganze müssen sie aber ohne Angreifer Max Kruse realisieren, der zu Istanbul gewechselt ist. Der wird versuchen, sich nach dem Wiederaufstieg in die wieder in Bundesliga zu etablieren. Jhon Cordoba hat sich im bisherigen Verlauf der Vorbereitung in toller Form gezeigt. Am ersten Spieltag der Bundesliga trifft am 17.8. auf und der 1. FC Köln auf den .

Im Rahmen der Saisonvorbereitung treten die Kölner und Werder Bremen nun in Lohne am Interwetten Cup Teil. Dritter Teilnehmer des Wettbewerbs ist der , der in die aufgestiegen ist.

Welcher der beiden Bundesligisten setzt sich durch? Kann Aufsteiger Köln mit dem SV Werder Bremen mithalten? Goal verrät euch alle Details zur Partie.

Werder Bremen - 1. FC Köln: Alles zum Testspiel

Duell Werder Bremen - 1. FC Köln Datum 20. Juli 2019 || 16.30 Uhr Ort Heinz-Dettmer-Stadion, Lohne Zuschauer 6.000 Plätze

Werder Bremen - 1. FC Köln heute live im TV sehen - geht das?

Du möchtest das Spiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln live im am TV verfolgen? Das ist tatsächlich möglich, denn der Free-TV-Anbieter Sky Sports News HD überträgt den kompletten Interwetten-Cup aus Meppen live. Mehr Informationen zum Sender Sky Sports News HD findest du hier.

Die Übertragung der Partie Köln gegen Bremen beginnt eine knappe Viertelstunde vor Anpfiff, also um 16.15 Uhr. Über die vorherigen Spiele des Interwetten Cup werden bereits ab 13.45 berichtet.

Werder Bremen - 1. FC Köln im LIVE-STREAM verfolgen - so gehts!

Falls du das Spiel nicht im Free-TV-Angebot von Sky sehen kannst, gibt es alternativ dazu auch einen LIVE-STREAM. Der LIVE-STREAM von Sky Sports News HD befasst sich gleich wie das TV-Programm ab 16.15 mit dem Spiel Köln gegen Bremen.

Der direkte Link zum LIVE-STREAM ist hier und ist ebenfalls kostenlos verfügbar. Weitere Informationen zum kostenfreien Angebot von Sky findest du hier.

Werder Bremen - 1. FC Köln: Das ist der Interwetten Cup

Der Interwetten Cup ist ein Vorbereitungsturnier in Lohne, an dem der 1. FC Köln, der SV Werder Bremen und der VfL Osnabrück aufeinandertreffen. Alle Teams spielen je eine Partie über 2x 30 Minuten gegeneinander. So finden die Duelle statt:

14:00: 1. FC Köln vs. VfL Osnabrück

15:15: VfL Osnabrück vs. Werder Bremen

16:30: 1. FC Köln vs. Werder Bremen

Werder Bremen - 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie Werder Bremen - 1. FC Köln werden wie gewohnt knapp eine Stunde dem Anpfiff um 16.30 veröffentlich. Dann findest du sie natürlich genau hier.