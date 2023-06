Benutzen Fußballvereine noch Faxgeräte bei Transfers? GOAL gibt Euch die Antwort.

Jedes Mal, wenn das Transferfenster geöffnet ist und man in dem Zusammenhang das Wort 'Faxgerät' hört, kommt einem automatisch der Name David De Gea oder Eric Maxim Choupo-Moting in den Sinn.

Es war der Deadline Day des Sommertransferfensters im Jahr 2015. De Gea war schon in Madrid, um seinen Traumwechsel zu Real zu vollziehen, und Keylor Navas war bereit, nach England zu kommen und sich Manchester United im Rahmen eines Tauschgeschäfts anzuschließen.

Der Deal kam jedoch aufgrund von Problemen mit dem Papierkram nicht zustande, weil es laut Berichten technische Probleme mit den Faxgeräten von Manchester United gab und sie die Unterlagen nicht rechtzeitig an Real Madrid schicken konnten.

Glücklicherweise werden solche Probleme nie wieder auftreten, da Faxgeräte nicht mehr für die Abwicklung von Fußballtransfers verwendet werden.

Werden bei Transfers noch Faxgeräte benutzt?

Die Antwort lautet nein. Faxgeräte werden von den Vereinen nicht mehr für die Übermittlung von Dokumenten verwendet, da es mehrere effizientere Alternativen gibt.

Die Vereine der Premier League entscheiden sich meist dafür, Dokumente per Desktop-Fax oder eingescannt per E-Mail sowohl an die Liga als auch an die Gegenpartei zu senden.

Die neue Technologie beschleunigt den Papierkram im Vergleich zu Faxgeräten und ermöglicht es den Teams, einen Transferprozess innerhalb der Frist abzuschließen.

Im Gespräch mit The Athletic sagte Wolves-Geschäftsführer Matt Wild: "Es läuft jetzt alles über E-Mail und DocuSign. Wir haben die Faxgeräte hinter uns gelassen. Alles wird jetzt hochgeladen. Wir haben ein Premier-League-Portal, das mit der EFL und der FA verlinkt ist, um Dokumente hochzuladen, sie zu versenden und dann hat es jeder. Mit der FIFA ist es dasselbe."