Wer zeigt / übertragt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM?

Das erste Topspiel der neuen Bundesliga-Saison ist direkt ein Highlight, Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt. Die Infos zur Übertragung.

Borussia Dortmund empfängt im ersten Topspiel der neuen Bundesligasaison Eintracht Frankfurt. Los geht es am Samstag um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Beide Mannschaften gehen mit neuen Trainern in die Saison. Beim BVB steht Marco Rose an der Seitenlinie, der ehemalige Gladbacher wechselte mit einigen Nebengeräuschen zu den Schwarz-Gelben. In Dortmund erhoffen sie sich von Rose den nächsten Schritt, um im Kampf um die Meisterschaft wieder mitzumischen.

Die Eintracht verlor wiederum ihren Erfolgstrainer Adi Hütter an Gladbach und holte dafür Oliver Glasner aus Wolfsburg. Der Österreicher tauschte dafür die Champions-League-Teilnahme gegen die Europa League, die Eintracht verspielte bekanntermaßen auf den letzten Metern der Vorsaison den Einzug in die Königsklasse.

Borussia Dortmund trifft auf Eintracht Frankfurt. Goal erklärt, wer das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt WETTBEWERB Bundesliga | 1. Spieltag ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 14. August | 18.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt live? So wird die Bundesliga übertragen

Mit dem Start der Saison 2021/22 beginnt auch eine neue Rechteperiode für die Bundesliga, die Übertragungen haben sich leicht verändert. So wanderten zusätzlich zu den Freitagsspielen, die ja bereits in der Vorsaison bei DAZN zu sehen waren, auch die Sonntagsspiele zum Streamingdienst ab. Dem Pay-TV-Sender Sky bleiben damit für die kommenden Jahre nur noch die Samstagsspiele der Bundesliga. Diese sind dort aber exklusiv zu sehen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Eintracht Frankfurt live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Damit ist auch klar, wer die heutige Partie zwischen Dortmund und Frankfurt zeigt. Diese wird live und exklusiv von Sky übertragen. Alle Details zur Übertragung folgen nun.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt? Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Das Bundesliga-Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Institution bei Sky entwickelt. Daran änderte auch die Neuausschreibung der TV-Rechte nichts. Und auch der Umfang bleibt wie gewohnt. Das bedeutet: Sky beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung, so auch beim ersten Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Um 17.30 Uhr geht es auf Sky Sport Bundesliga 1 los.

Trotz einiger personeller Veränderungen beim Moderatoren- und Kommentatorenteam dürfen sich die Fans beim Topspiel auf Kontinuität freuen. Weiterhin wird Sebastian Hellmann die Berichterstattung rund um das Samstagabendspiel moderieren, als Experte ist weiterhin Lothar Matthäus an Bord. Und Kommentator sämtlicher Topspiele ist ab dieser Saison Wolff Fuss.

Auch in der neuen Spielzeit bietet Sky die Topspiele der Bundesliga am Samstagabend zusätzlich in Ultra-HD an. Die Partie zwischen Dortmund und Frankfurt wird dabei parallel zur Ausstrahlung auf Sky Sport Bundesliga 1 auch auf Sky Sport Bundesliga UHD gezeigt.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt live? So kann Sky empfangen werden

Ihr wollt Euch passend zum Saisonstart Sky zulegen? Dann gibt es hier jetzt alle Infos zu den Paketen von Sky.

Grundsätzlich können Freunde der Bundesliga zwischen zwei Optionen wählen: das reine Bundesliga-Paket mit den Samstagspartien der Bundesliga sowie allen Spielen der 2. Bundesliga oder aber das Kombi-Paket aus Bundesliga und Sport. Wenn Ihr nur die Bundesliga sehen wollt, müsst Ihr monatlich 25 Euro auf den Tisch legen. Habt Ihr allerdings noch fünf Euro mehr übrig, so bekommt Ihr für 30 Euro auch den DFB-Pokal und die Premier League sowie die Formel 1, Handball, Golf und Tennis.

🎥❓ Unsere Spieler haben gewählt, nun die Frage an euch:



Wer macht das erste Saisontor für unsere Eintracht? 🤔✍️⤵️#SGE pic.twitter.com/9KjouOTzRt — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 13, 2021

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Ihr seid am Samstagabend nicht zu Hause oder könnt das Spiel nur im Second Screen sehen? Kein Problem, dafür gibt es die unterschiedlichen LIVE-STREAM-Möglichkeiten.

Wer bereits Sky-Kunde ist, der hat ohne weitere Zusatzkosten Zugriff auf Sky Go. Der Streamingservice erlaubt es jedem Sky-Abonnenten, die Inhalte seines Abos live und auf Abruf zu sehen. Dafür müsst Ihr nur die entsprechende App auf Euren Computer oder mobiles Gerät herunterladen, Euch einloggen und schon kann es losgehen. Hier gibt es alle Infos zur Sky-Go-App.

Eine Alternative für alle, die keinen Sky-Vertrag haben, ist Sky Ticket. Mit dem Streamingdienst könnt Ihr flexibel selbst entscheiden, wie lange Ihr Euch an Sky binden wollt. Ihr habt dabei die Wahl zwischen drei Supersport-Tickets, die sich durch Ihre Laufzeit unterscheiden.

Das Ticket für einen Tag kostet Euch 14,99 Euro und eignet sich besonders, wenn Ihr ein bestimmtes Highlight sehen wollt. Das Monatsticket kostet 29,99 Euro und erlaubt eine flexible, monatliche Kündigung. Wer sich länger binden will, der kann sich auch für ein Jahresticket entscheiden. Der Vorteil: der einzelne Monat kostet vergünstigte 19,99 Euro. Bei den Inhalten gibt es keinen Unterschied, mit allen drei Tickets habt Ihr Zugriff auf das komplette Sportangebot von Sky.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Eintracht Frankfurt? Die Highlightshow auf DAZN

Die Höhepunkte des Topspiels seht Ihr ab Samstagabend um 20.30 Uhr im Rahmen der neuen Highlightshow auf DAZN. Dort werden bereits ab 17.30 Uhr die Höhepunkte aller bis dahin absolvierten Bundesligapartien des Spieltags gezeigt. Die Show wird bis Mitternacht stündlich wiederholt, ab 0 Uhr ist sie auch auf Abruf verfügbar.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Eintracht Frankfurt live? Die Übertragung in der Übersicht