Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zum DFB-Pokal-Halbfinale

Werder Bremen empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals den FC Bayern. Wir sagen Euch, auf welchem Kanal Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Der geht in die heiße Phase: Am Mittwoch ist im Halbfinale gegen den gefordert. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr im Weserstadion in Bremen.

Nach möchte Bremen mit dem deutschen Rekordmeister den nächsten großen Namen aus dem Wettbewerb kegeln und somit das begehrte Ticket für das Finale im Berliner Olympiastadion lösen.

Der FC Bayern wäre in der letzte Runde fast am Zweitligisten gescheitert, am Ende lieferten sich die beiden Vereine ein 5:4 - nach packenden 90 Minuten.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Werder Bremen gegen den FC Bayern: Alles zum Halbfinale im DFB-Pokal

Duell ​Werder Bremen - FC Bayern München Datum Mittwoch, 23. April 2019 | 20.45 Uhr Ort Weserstadion, Bremen ( ) Zuschauer 42.500 Plätze

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern live im TV?

Wer fährt nach Berlin? Diese Frage soll beantwortet werden, wenn Werder Bremen am Mittwoch den FC Bayern München im DFB-Pokal empfängt und die beiden Vereine um den Einzug ins Endspiel am 25. Mai kämpfen.

Gleich zwei Sender übertragen die Partie deshalb live und in voller Länge im TV.

​Bremen gegen Bayern: DFB-Pokal live im Free-TV in der ARD

Das Duell der beiden Bundesligisten wird am Mittwoch live im Free-TV in der ARD übertragen. Dort beginnt die Vorberichterstattung eine halbe Stunde vor Anstoß, also um 20.15 Uhr.

Moderator Matthias Opdenhövel​ meldet sich dann aus Bremen zu Wort und liefert die letzten Infos zur Partie. Anschließend übernimmt Kommentator Tom Bartels und wird die Partie begleiten.

Neben der ARD überträgt auch Sky das Aufeinandertreffen. Der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte an allen Spielen des DFB-Pokals gesichert und daher auch Bremen gegen Bayern im Programm.

Bremen gegen Bayern live im TV bei Sky sehen

Sky zeigt die Begegnung der beiden Bundesligisten ebenfalls live. Auf Sky Sport 1 HD beginnen ab 20.15 Uhr die Vorberichte, Kommentator wird Kai Dittmann sein.

Um auf die Sky-Sender zugreifen zu können, ist jedoch ein Abonnement des Pay-TV-Senders erforderlich. Dieses liefert Euch neben den Spielen des DFB-Pokals auch die meisten Duelle der sowie der .

Auf der Webseite des Unternehmens erhaltet Ihr alle Informationen zu den einzelnen Paketen.

Wird Werder Bremen gegen Bayern auch im LIVE-STREAM übertragen?

Da zwei TV-Sender die Rechte am Halbfinale des DFB-Pokals besitzen, wird das Duell zwischen Bremen und Bayern auch in mehreren LIVE-STREAMS übertragen.

Bremen gegen Bayern im LIVE-STREAM der ARD kostenlos schauen

Das Erste überträgt sein komplettes Programm auch im LIVE-STREAM. Dieser ist auf der Webseite der ARD verfügbar und für alle Nutzer in Deutschland kostenlos.

Der LIVE-STREAM des DFB-Pokals beginnt parallel mit der Übertragung im TV und liefert Euch auch sonst die identischen Inhalte.

Bremen gegen Bayern im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket sehen

Sky-Kunden können mit Sky Go auch im LIVE-STREAM dabei sein, wenn der FC Bayern bei Werder Bremen gefordert ist.​

Mit einem Sky-Abo habt Ihr automatisch Zugang zur Online-Plattform des Senders und könnt die reguläre TV-Übertragung ohne zusätzliche Kosten im Stream sehen.

Dafür ist lediglich die kostenlose Sky-Go-App erforderlich, die (zum Beispiel im Apple-Store und Google Play-Store) heruntergeladen werden kann.

Zusätzlich zu Sky Go gibt es auch die Möglichkeit, Bremen gegen Bayern im LIVE-STREAM mit Sky Ticket zu sehen.

Alle Infos zu dieser Methode findet Ihr auf der Webseite des Anbieters.

Werder Bremen gegen FC Bayern: Die bisherigen Hürden im DFB-Pokal