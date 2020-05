Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen? Hier läuft das Montagsspiel der Bundesliga live

Die Bundesliga hat ihr Comeback gefeiert! Am Montagabend komplettieren Bremen und Leverkusen nun den Spieltag. Goal erklärt Euch, wo das Spiel läuft.

Die ersten Spiele nach der coronabedingten Pause sind bereits absolviert. Am Montagabend schließen nun und den 26. Spieltag ab. Anstoß im Wohninvest Weserstadion ist um 20.30 Uhr.

Nachdem die Bremer erst später in die Vorbereitung zur Wiederaufnahme des Ligabetriebs einsteigen konnten, setzte die DFL das Spiel am Montag an, um Werder noch ein paar zusätzliche Trainingstage zuzusichern.

Für Bremen wird es nun richtig ernst, in den verbleibenden neun Spieltagen geht es um den Verbleib in der . Mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz rangiert Werder derzeit auf Rang 17. Leverkusen hingegen kämpft um einen Champions-League-Startplatz. Auf Platz fünf ist Bayer ärgster Verfolger von auf Platz vier.

Mehr Teams

Fans mussten lange darauf warten, nun ist die Bundesliga wieder zurück! Verpasst deshalb kein Spiel und schaut das Montagsspiel zwischen Werder und Leverkusen live - hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen live: Das Montagsspiel der Bundesliga im Überblick

Duell Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen Datum Mo., 18. Mai 2020 | 20.30 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion, Bremen Wettbewerb Bundesliga 2019/20

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen live im TV?

Alle Fans der Bundesliga sind an den restlichen Spieltagen der Bundesliga an die Bildschirme verbannt. Bei keinem Duell werden nämlich Zuschauer in den Stadien erlaubt sein. Viele Fans fragen sich deshalb, wo die Spiele live im TV übertragen werden. Goal klärt auf.

Wird Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen heute live im TV gezeigt / übertragen?

Wer am Samstagnachmittag den Fernseher eingeschalten hat, hat möglicherweise bemerkt, dass die Konferenz im Free-TV auf Sky Sport News HD lief. Der Pay-TV-Sender Sky hatte nämlich zugesichert, die ersten beiden Samstagskonferenzen nach Wiederaufnahme frei empfangbar zu senden.

Gute Neuigkeiten: Wir freuen uns darauf, euch das Spiel zwischen @werderbremen und @bayer04fussball morgen Abend auf DAZN zu zeigen. https://t.co/ttxxIyWGhI — DAZN DE (@DAZN_DE) May 17, 2020

Montagsspiele werden jedoch nicht im Fernsehen gezeigt, weder im Free-TV noch im Pay-TV. Die Partie läuft stattdessen im Internet bei Streaming-Anbieter DAZN, der sich die Übertragungsrechte sichern konnte. Wie Ihr auf die Plattform zugreifen und Bremen gegen Leverkusen live streamen könnt, erklären wir Euch weiter unten.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Der exklusive Anbieter des Montagsspiels ist das Streaming-Portal DAZN. Hier läuft Bremen gegen Leverkusen live und in voller Länge im LIVE-STREAM! Und Ihr könnt das Spiel unter Umständen sogar kostenlos schauen.

DAZN bietet sein Programm nämlich einen Monat lang gratis zum Testen an. Solltet Ihr noch kein Abo bei der Plattform besitzen, könnt Ihr Euch also gratis anmelden und das Montagsspiel und viele weitere Events einen Monat lang kostenlos streamen!

Wer nach dem Probemonat vom Angebot überzeugt ist, kann das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt für 119,99 Euro ein Jahresabo abschließen. Sollte Euch die Plattform nicht zusagen, könnt Ihr auch kostenlos kündigen. Eine Mindestlaufzeit oder Kündigungsgebühren gibt es bei DAZN nicht.

Das Portal ist zudem auf sämtlichen mobilen Geräten empfangbar - egal, ob Ihr auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen wollt. Ladet Euch hierfür einfach die DAZN-App aus dem Google Play Store oder iTunes Store herunter.

Solltet Ihr Fußball lieber auf dem Fernseher schauen wollen, könnt Ihr die App zudem auf Euren Smart-TV laden. Mithilfe der Playstation oder einem Amazon Fire TV Stick ist DAZN sogar mit herkömmlichen TV-Geräten kompatibel.

Er muss noch etwas länger auf das nächste Bundesligaspiel warten: @DavyKlaassen sah vor der Corona-Pause die fünfte Gelbe Karte und ist gegen @bayer04fussball gesperrt. 👉 https://t.co/G9XH0k5HRK#Werder pic.twitter.com/cF5VzPfhLb — SV Werder Bremen (🏡) (@werderbremen) May 11, 2020

Wer zeigt / überträgt die Highlights zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen?

Ihr habt keine Zeit, am Montag um 20.30 Uhr vor dem LIVE-STREAM zu sitzen? Keine Sorge, denn schon kurz nach Abpfiff lädt DAZN ein Highlight-Video auf der Plattform hoch. Das Video mit den wichtigsten Szenen zwischen Werder und Bayer ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar.

Einzige Voraussetzung, um auf das Video zugreifen zu können, ist das Abonnement bei DAZN. Alle Informationen zur Anmeldung findet Ihr weiter oben oder unter diesem Link zusammengefasst.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Berichterstattung im Überblick