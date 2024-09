Wales trifft am Freitag in der Nations League auf die Türkei. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen gehen die ersten Begegnungen in der Nations League 2024/25 über die Bühne. Dabei bekommt es Wales am Freitag (6. September) mit der Türkei zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens erfolgt um 20.45 Uhr.

Zudem dient das Cardiff City Stadium als Schauplatz der Partie zwischen den Dragons und den Mondsternen. Wales und die Türkei belegen im FIFA-Ranking vom 18. Juli den 30. und den 26. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Wales vs. Türkei im Live Stream und TV anschauen könnt.

Wales vs. Türkei heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Wales vs. Türkei Wettbewerb Nations League B, 1. Spieltag, Gruppe 4 Datum Freitag, 6. September 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Cardiff City Stadium

Wer zeigt / überträgt Wales vs. Türkei heute im LIVE STREAM und live im TV?

Wales vs. Türkei im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Wales-News

Wales bestreitet sein erstes Länderspiel mit Craig Bellamy an der Seitenlinie.

In den letzten Auftritten unter Rob Page hatten die Dragons eine Nullnummer gegen Gibraltar und am 9. Juni ein 0:4 in der Slowakei erlebt.

Zuvor hatten sie Ende März das EM-Ticket verpasst. Denn: Nach einem 4:1 gegen Finnland war Wales im Playoff-Finale im Elfmeterschießen an Polen gescheitert.

Die Aufstellung von Wales:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Türkei-News

Die Türkei erreichte bei der EM das Viertelfinale, wo sie gegen die Niederlande mit 1:2 unterlag.

Die Mannschaft von Vincenzo Montella hatte in der Gruppe F ein 3:1 gegen Georgien, ein 0:3 gegen Portugal und ein 2:1 gegen Tschechien verzeichnet.

Danach hatten die Mondsterne im Achtelfinale ein 2:1 gegen Österreich gefeiert.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Wales gegen Türkei live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 9 Siege Wales 4 Siege Türkei 3 Unentschieden 2 Letztes Duell Wales vs. Türkei 1:1 (EM Qualifikation, 21. November 2023)

