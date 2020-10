Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM? So läuft die Bundesliga am Freitag

Im Freitagsspiel der Bundesliga spielt der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Doch wer überträgt das Duell live im TV und im LIVE-STREAM?

5. Spieltag in der ! Der Aufsteiger hat am Freitagabend den zu Gast. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena.

Die Stuttgarter sind solide in die neue Saison 2020/21 gestartet und haben am vergangenen Wochenende bei der Berliner Hertha mit 2:0 gewonnen. Coach Pellegrino Matarazzo holte mit seiner Elf sieben von zwölf möglichen Punkten.

Beim Effzeh sieht es hingegen nicht ganz so gut aus. Nur einen einzigen Punkt erarbeitete sich das Team von Trainer Markus Gisdol bislang, diesen gab es am vergangenen Wochenende zu bejubeln (1:1 gegen Frankfurt).

Mehr Teams

Wer gestaltet den Auftakt in den Spieltag erfolgreich? Und: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM? Goal gibt Auskunft.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln?

Duell VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln Datum Freitag, 23. Oktober, 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live im TV?

Ihr wollt die Bundesliga am Freitagabend auf keinen Fall verpassen, die vollen 90 Minuten live sehen und Stuttgart gegen Köln verfolgen? Dann erfahrt Ihr in diesem Absatz, wie die Bundesliga live im TV gezeigt / übertragen wird.

Eines können wir Euch gleich vorab sagen: Die Bundesliga könnt Ihr an diesem 23. Oktober definitiv live im TV anschauen.

Zeigt / überträgt Sky VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live im TV?

Der Unterföhringer TV-Sender Sky ist in aller Regel für die Übertragung der Bundesligaspiele live im Fernsehen zuständig. Doch an diesem Freitag kommt Stuttgart vs. Köln nicht live im TV bei Sky.

Das liegt an der Aufteilung der Übertragungsrechte für die Bundesliga, nach welcher die Freitagsspiele niemals live im TV bei Sky gezeigt / übertragen werden. Stattdessen sind diese entweder live im Free-TV oder beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM?

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln kommt am Freitag nicht live im TV bei Sky? Dann muss ja zwangsläufig Fußball live im Internet gezeigt / übertragen werden. Und genau so ist es.

DAZN zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM: So geht's

Der Ismaninger Streamingsender DAZN hält die Übertragungsrechte für die Bundesliga am Freitagabend. Alle Spiele, welche freitags um 20.30 Uhr angepfiffen werden, kommen live und in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN.

So auch an diesem 23. Oktober! VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln wird ab 20.15 Uhr im LIVE-STREAM übertragen. Die Vorberichte beginnen also 15 Minuten vor dem Anpfiff in der Mercedes-Benz-Arena. Hier folgen ein paar Details zur Übertragung.

DAZN zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM: Alle Infos

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Bei DAZN könnt Ihr am Freitag sogar kostenlos mit dabei sein, wenn Ihr Euch als Neukunden anmeldet. Denn DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat zum Start in das Abonnement.

Wollt Ihr länger bei DAZN angemeldet bleiben, dann könnt Ihr für nur 11,99 Euro pro Monat Kunde bleiben. Alternativ gibt es auch das Jahresabonnement für 119,99 Euro zu erhalten.

Quelle: imago images / Sportfoto Rudel

DAZN hat zudem noch weitere Fußball-Events auf Lager und im LIVE-STREAM. Doch welche? Die , die , , die und auch Fußball aus der kommt im LIVE-STREAM von DAZN. Hier gibt's einen Überblick über das Programm.

Zeigt Sky Go oder Sky Ticket VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM?

Der Pay-TV-Sender Sky hält ebenfalls Rechte an der Bundesliga, aber nicht am Freitagabend. VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln wird daher auch nicht im LIVE-STREAM bei den beiden Streamingportalen Sky Go oder Sky Ticket gezeigt / übertragen.

Sky Go ist der Streamingsender, der mit einem regulären Sky-Abo verknüpft ist. Sky Ticket hingegen könnt Ihr zusätzlich buchen und wann immer Ihr wollt kündigen.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live? Die Personalsituation der Teams

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart muss im Freitagsspiel (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln weiter auf Innenverteidiger Waldemar Anton verzichten. Nach Angaben von Trainer Pellegrino Matarazzo ist der 24-Jährige nach dessen Bänderverletzung im Sprunggelenk keine Option für den Kader.

Außerdem ist ein Einsatz von Torhüter Gregor Kobel und Mittelfeldmotor Wataru Endo ungewiss. Kobel trainierte wegen Problemen an der unteren Lendenwirbelsäule nicht mit, Matarazzo sei aber genauso wie bei Endo (Adduktoren) "hoffnungsvoll", dass beide beim Training am Donnerstag dabei sein werden.

Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos wurde indes erfolgreich am Meniskus operiert, der 22-jährige Grieche soll in einem Monat wieder eine Option sein. Die zuletzt angeschlagenen Roberto Massimo, Tanguy Coulibaly, Borna Sosa und Darko Churlinov trainierten allesamt wieder mit der Mannschaft.

Text: SID

Quelle: Imago Images / RHR-Foto

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live? Die Übertragung auf einen Blick