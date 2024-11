Die Türkei trifft am Samstag in der Nations League auf Wales. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen finden die Partien des fünften Spieltags in der Nations League B 2024/25 statt. Dabei bekommt es die Türkei am Samstag (16. November) mit Wales zu tun. Der Anstoß der Partie erfolgt um 18.00 Uhr.

Überdies fungiert das RHG Enertürk Enerji Stadyumu in Kayseri als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Mondsternen und den Dragons. Die Türkei und Wales belegen im FIFA-Ranking vom 24. Oktober den 26. und den 29. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Türkei vs. Wales im Live Stream und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Türkei vs. Wales, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Türkei - Wales Wettbewerb Nations League B, 5. Spieltag, Gruppe 4 Datum Samstag, 16. November 2024 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort RHG Enertürk Enerji Stadyumu (Kayseri)

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Wales im LIVE STREAM und live im TV?

Türkei vs. Wales im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Türkei-News

Die Türkei ist in der Gruppe 4 ungeschlagen und holte an den bisherigen vier Spieltagen zehn Zähler.

Das Team von Vincenzo Montella hatte im September eine Nullnummer in Wales und 3:1 gegen Island erreicht.

Im Oktober gelangen den Mondsternen ein 1:0 gegen Montenegro und ein 4:2 auf Island.

Zuletzt netzten Irfan Kahveci (62.), Hakan Calhanoglu (67.), Arda Güler (88.) und Kerem Aktürkoglu (95.) ein.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Wales-News

Wales ist ebenfalls in der Nations League 2024/25 ungeschlagen und nahm bislang acht Punkte mit.

Nach der Nullnummer gegen die Türkei hatten die Dragons im September in Montenegro mit 2:1 gewonnen.

Im Oktober erreichte die Elf von Craig Bellamy ein 2:2 auf Island und ein 1:0 gegen Montenegro. Harry Wilson erzielte in der 36. Minute das Siegtor.

Die Aufstellung von Wales:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Türkei gegen Wales live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 10 Siege Türkei 3 Siege Wales 4 Unentschieden 3 Letztes Duell Wales vs. Türkei 0:0 (Nations League, 6. September 2024)

Türkei vs. Wales live anschauen: Nützliche Links