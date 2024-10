Tschechien trifft am Freitag in der Nations League auf Albanien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen finden die Partien des dritten Spieltags in der Nations League B 2024/25 statt. Dabei bekommt es Tschechien am Freitag (11. Oktober) mit Albanien zu tun. Der Anstoß dieser Begegnung erfolgt um 20.45 Uhr.

Außerdem dient die Prager epet Arena als Schauplatz des Spiels zwischen den Narodak und den Rotschwarzen. Tschechien und Albanien belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den 46. und den 67. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Tschechien vs. Albanien im Live Stream und TV anschauen könnt.

Tschechien vs. Albanien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Albanien – Tschechien Wettbewerb Nations League B, 3. Spieltag, Gruppe 1 Datum Freitag, 11. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort epet Arena (Prag)

Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. Albanien heute im LIVE STREAM und live im TV?

Tschechien vs. Albanien im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Tschechien-News

Tschechien feierte im zweiten Nations-League-Auftritt am 10. September einen 3:2-Heimerfolg gegen die Ukraine. Hierbei netzten Pavel Sulc (21., 45.) und Tomas Soucek (80.).

Damit beendete die Elf von Ivan Hasek eine Serie von vier sieglosen Partien, von denen sie drei verloren hatte.

Am 7. September waren die Narodak in Georgien mit 1:4 unterlegen.

Die Aufstellung von Tschechien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Albanien-News

Albanien setzte sich in seinen jüngsten fünf Länderspielen ausschließlich am 7. September in Prag gegen die Ukraine mit 2:1 durch.

Drei Tage danach verzeichnete Sylvinhos Team vor heimischer Kulisse ein 0:1 gegen Georgien.

Die Rotschwarzen verloren zum dritten Mal binnen fünf Auftritten.

Die Aufstellung von Albanien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Tschechien gegen Albanien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Tschechien 1 Siege Albanien 1 Unentschieden 1 Letztes Duell Albanien vs. Tschechien 3:0 (EM-Qualifikation, 12. Oktober 2023)

Tschechien vs. Albanien live anschauen: Nützliche Links