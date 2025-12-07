Die letzte Partie des 14. Spieltags in der Serie A hat es in sich! Am heutigen Sonntag, 7. Dezember, empfängt die SSC Neapel das Team von Juventus Turin. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr im Stadio Diego Armando Maradona.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. Juventus Turin heute im Live Stream und TV?

Das heutige Topspiel der Serie A wird heute exklusiv beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Die Live-Übertragung beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff. Am Mikrofon begleiten Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard die Partie. Für den Zugriff auf DAZN ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Im Free-TV-Ausstrahlung gibt es keie Liveübertragung von SSC Neapel vs. Juventus.

Anstoßzeit SSC Neapel gegen Juventus FC

Italien Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

SSC Neapel vs Juventus FC: Aufstellungen

News über SSC Neapel

Neapel hat als Zweiter und somit als erster Verfolger des punktgleichen Tabellenführers AC Mailand in die Partie. Der amtierende Meister gewann alle seine letzten vier Pflichtspiele - drei in der Serie A und eines in der Champions League. Gegen Juventus soll die Erfolgsserie fortgesetzt werden.

News über Juventus Turin

In den vergangenen acht Partien blieb das Team ungeschlagen und holte dabei fünf Siege sowie drei Unentschieden. Mit derzeit 23 Punkten und Tabellenplatz sieben liegt die Mannschaft dennoch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zuletzt gewann gegen Udinese Calcio mit 2:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

SSC Neapel vs Juventus FC: Die Tabellen

