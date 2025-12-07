Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Italien Serie A
team-logoSSC Neapel
Diego Armando Maradona
team-logoJuventus FC
Andreas Pfeffer

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. Juventus Turin heute im Live Stream und TV?

In der Serie A treffen heute die SSC Neapel und Juventus Turin aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Die letzte Partie des 14. Spieltags in der Serie A hat es in sich! Am heutigen Sonntag, 7. Dezember, empfängt die SSC Neapel das Team von Juventus Turin. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr im Stadio Diego Armando Maradona. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. Juventus Turin heute im Live Stream und TV?

DAZNHier ansehen

Das heutige Topspiel der Serie A wird heute exklusiv beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Die Live-Übertragung beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff. Am Mikrofon begleiten Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard die Partie. Für den Zugriff auf DAZN ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Im Free-TV-Ausstrahlung gibt es keie Liveübertragung von SSC Neapel vs. Juventus.

Anstoßzeit SSC Neapel gegen Juventus FC

crest
Italien Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona
Italien Serie A
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV

SSC Neapel vs Juventus FC: Aufstellungen

SSC Neapel vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

SSC NeapelHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestJUV
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
31
S. Beukema
22
G. Di Lorenzo
70
N. Lang
8
S. McTominay
7
David Neres
17
M. Olivera
20
E. Elmas
19
Rasmus Höjlund
16
M. Di Gregorio
8
T. Koopmeiners
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
7
C. Conceicao
22
W. McKennie
5
M. Locatelli
27
A. Cambiaso
19
Khéphren Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
30
J. David

3-4-2-1

JUVAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Conte

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Spalletti

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über SSC Neapel

Neapel hat als Zweiter und somit als erster Verfolger des punktgleichen Tabellenführers AC Mailand in die Partie. Der amtierende Meister gewann alle seine letzten vier Pflichtspiele - drei in der Serie A und eines in der Champions League. Gegen Juventus soll die Erfolgsserie fortgesetzt werden. 

Elmas McTominay NapoliGetty Images

News über Juventus Turin

In den vergangenen acht Partien blieb das Team ungeschlagen und holte dabei fünf Siege sowie drei Unentschieden. Mit derzeit 23 Punkten und Tabellenplatz sieben liegt die Mannschaft dennoch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zuletzt gewann gegen Udinese Calcio mit 2:0.

Form

NAP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

JUV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

NAP

Letzte 5 Spiele

JUV

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

5

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SSC Neapel vs Juventus FC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0