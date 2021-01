Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München heute LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Wenige Spiele haben so viel Tradition wie das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Goal zeigt, wie das Spiel übertragen wird.

Der 18. Spieltag ist in vollem Gange, Sonntagnachmittag dürfen dann auch der und der die Rückrunde der Saison beginnen. Angestoßen wird das Spiel um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Gegensätzlicher können zwei Hinrunden nicht verlaufen: Der FC Bayern München führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an, zwölf von siebzehn Spielen gewann der FCB in dieser Saison. Die Statistik der Schalker liest sich ähnlich - wenn man die Tabelle umkehrt.

Die Gelsenkirchener sind nämlich Letzter, zwölf Spiele gingen in dieser Saison bereits verloren. Insgesamt wurde nur ein Spiel gewonnen, bis zum 16. Platz sind es noch acht Punkte. Das sind jetzt schon mehr Punkte, als der FC Schalke 04 in der gesamten Hinrunde geholt hat (sieben).

Ein Punktgewinn gegen die Bayern wäre eine große Überraschung, vor allem mit Blick auf das 8:0-Debakel am ersten Spieltag. Allerdings sind auch die Bayern am schwächeln: Nach zwei Niederlagen gegen und gab es zwei Zittersiege gegen den und .

Es dürfte eine klare Angelegenheit werden - trotzdem sollte man dieses Traditionsduell nicht verpassen. Gibt Klaas-Jan Huntelaar sein Comeback? Goal erklärt alles rund um die Übertragung der .

Zum 24. Mal steht der @FCBayern nach der #Bundesliga-Hinrunde ganz oben. Wie oft die Münchener danach Meister wurden? Das und vieles mehr erfahrt ihr in unserem neuen #TipicoBlog ➡ https://t.co/xDY1TGZZzS@Tipico_de pic.twitter.com/rBVlPQj1Iv — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) January 20, 2021

Wer zeigt / überträgt die FC Bayern München beim FC Schalke 04 LIVE? Die Bundesligabegegnung im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 vs. FC Bayern München Datum Sonntag | 24.01.2021 Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag | 1. Spieltag der Rückrunde Anstoß 15.30 Uhr Ort Veltins-Arena | Gelsenkirchen Geschätzter Marktwert FC Schalke 04: 158 Millionen Euro | FC Bayern München: 893 Millionen Euro

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. FC Bayern München LIVE? Die Bundesliga im TV

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Schalke 04 oder des FC Bayern Münchens: Das Bundesligaspiel der beiden Mannschaften wird im Fernsehen übertragen! Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht, zu der wir später kommen.

Pay-TV-Sender Sky hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte der meisten Bundesligaspiele gesichert und wird daher das Spiel der beiden Mannschaften übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff.

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München LIVE im TV: Die Sky-Übertragung mit Wolff Fuss

Ob die Schalker dieses Mal ein besseres Ergebnis als das 0:8 vom ersten Spieltag erzielen können? Kommentieren wird das Spiel Wolff Fuss, einer der bekanntesten Kommentatoren in den Reihen von Sky.

Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentar: Wolff Fuss

Schalke 04 - FC Bayern: So seht ihr das Programm von Sky

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, also ein Bezahlsender, muss man Geld bezahlen, um das Programm empfangen zu können. Das ist bei Sky nicht wenig, dafür bietet das Unternehmen aus Unterföhring mehrere unterschiedliche Pakete an, die man buchen kann (siehe Aufzählung).

Um die Bundesliga zu verfolgen, muss man das "Bundesliga-Paket" buchen, allerdings kann man dieses auch mit anderen kombinieren und so Geld sparen. Alles weitere zu den Preisen und Angeboten von Sky findet ihr hier.

Bundesliga LIVE im Pay-TV: Das sind die Pakete von Sky

Entertainment

Sport

Bundesliga

Cinema

Kids

196 mal zu Null in der #Bundesliga . Glückwunsch @Manuel_Neuer zu dieser Zahl und dass Du meinen Rekord eingestellt hast! 👏🏼 Es war gestern ein schwieriges Spiel mit 3 wichtigen Punkte. ⚽ @FCBayern #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/BO22hmUeHp — Oliver Kahn (@OliverKahn) January 21, 2021

Free-TV und Highlights: Wissenswertes zur Bundesliga-Übertragung von Schalke - Bayern

Kommen wir nun zur angedeuteten schlechten Nachricht: Im Free-TV wird die Bundesliga heute nicht übertragen. Anders als das Borussen-Duell am Freitag haben sich ZDF, ARD etc. keine Übertragungslizenzen der Bundesliga gesichert.

Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Highlights kostenlos, unverbindlich und bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen. Außerdem werden hier alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga übertragen. Hier entlang!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga? FC Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM verfolgen

Natürlich bietet Sky sein Angebot nicht nur im TV an. Immer mehr Anhänger:innen besitzen schließlich keinen Fernseher mehr, sondern genießen Unterhaltung überwiegend im Internet. Auch diese Fans müssen sich also keine Sorgen mehr machen.

Dabei hat Sky gleich zwei unterschiedliche Varianten ins Leben gerufen, die sich in der Zielgruppe stark unterscheiden: Sky Ticket ist für alle, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben, bei Sky Go ist es umgekehrt. In der folgenden Tabelle könnt ihr euch darüber selbst aufklären!

Sky Go und Sky Ticket: So verfolgt ihr die Bundesliga im LIVE-STREAM - Sky überträgt Schalke vs. Bayern München im Internet

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...)

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen Sky Go Ohne Zusatzkosten

Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Kostenlose App herunterladen

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat



Sky Go und Sky Ticket in den Stores zum Download verfügbar - so könnt ihr S04 vs. FCB mobil streamen

LIVE Fußball verfolgen: FC Schalke 04 vs. FC Bayern München - So wird die Bundesliga übertragen