Real Madrid bekommt es heute beim 2. Spieltag der der Klub-WM mit CF Pachuca zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Bei der Klub-WM kommt es am heutigen Sonntag, den 22. Juni, zum Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und CF Pachuca. Das Duell in der Gruppe H startet um 21 Uhr im Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. CF Pachuca heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung zwischen Real Madrid und CF Pachuca ist heute exklusiv bei DAZN zu sehen – und das komplett kostenlos. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Klub-Weltmeisterschaft frei empfangbar im TV und Livestream.

DAZN startet mit den Vorberichten zum Spiel um 20.30 Uhr. Christoph Stadtler ist Moderator der Sendung im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte, als Experte fungiert Ralph Gunesch. Den Livestream des Senders könnt Ihr über die DAZN-App oder im Browser auf dem Laptop verfolgen. Alles, was Ihr braucht, ist ein kostenfreier DAZN-Account – eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist für die Klub-WM-Übertragungen nicht erforderlich.

Nächstes Spiel Klub-WM RMA PAC Spielvorschau

Anstoßzeit Real Madrid vs. CF Pachuca

Klub-WM - Klub-WM Bank of America Stadium

Real Madrid vs. CF Pachuca: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 23 F. Mendy

16 Endrick Verletzungen und Sperren 33 A. Micolta

News über Real Madrid

Real Madrid hat einen enttäuschenden Auftakt bei der Klub-Weltmeisterschaft hingelegt. Am 1. Spieltag kam das Team von Xabi Alonso gegen nicht über ein 1:1 gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien hinaus.

In der Gruppe H stehen die Königlichen derzeit mit einem Zähler auf dem geteilten zweiten Platz. Am 3. Gruppenspieltag trifft Real Madrid abschließend auf den aktuell Spitzenreiter RB Salzburg.

Getty Images Sport

News über CF Pachuca

CF Pachuca musste am 1. Gruppenspieltag der Klub-Weltmeisterschaft eine Niederlage einstecken. Gegen RB Salzburg verloren die Mexikaner knapp mit 1:2.

Folglich steht der CF Pachuca, der in der Liga MX spielt, mit null Punkten auf dem letzten Tabellenrang. Die Mexikaner benötigen gegen Real Madrid und zum Abschluss der Vorrunde gegen Al-Hilal Punkte um Chancen auf das Weiterkommen zu haben.

Form

Bilanz direkte Duelle

Real Madrid vs. CF Pachuca: Die Tabellen

Nützliche Links