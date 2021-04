Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen den FC Liverpool im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

In der Champions League treffen am Dienstag Real Madrid und der FC Liverpool aufeinander. Goal sagt Euch, wo die Begegnung gezeigt / übertragen wird.

In der Champions League geht es diese Woche in die entscheidende Phase! Im Viertelfinale empfängt Real Madrid am Dienstag den FC Liverpool, der sich in der vorherigen Runde gegen RB Leipzig durchgesetzt hatte. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano.

Beide Mannschaften gehen mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen: Während Liverpool ein 3:0 gegen Arsenal eingefahren hat, feierte Real Madrid ein ungefährdetes 2:0 gegen Eibar. Im Viertelfinale hatten sich die Königlichen gegen Atalanta Bergamo durchgesetzt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen den FC Liverpool live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Real Madrid gegen den FC Liverpool live: Die Begegnung in der Champions League

Begegnung Real Madrid - FC Liverpool Datum Dienstag, 06. April 2021 | 21 Uhr Stadion Estadio Alfredo di Stefano, Madrid

Champions League: Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen den FC Liverpool live im TV?

Die Königsklasse ist bereits seit einigen Jahren im Pay-TV verschwunden und daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert. Somit wird Real Madrid gegen den FC Liverpool am Dienstag leider nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Stattdessen wird das Viertelfinale der Champions League ausschließlich bei Sky gezeigt / übertragen. Dort beginnt schon um 19.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD die Übertragung. Im Einsatz sind Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann.

Pünktlich zum Anstoß schaltet Sky um 20.50 Uhr ins Estadio Alfredo di Stefano. Dabei könnt Ihr zwischen der Konferenz auf Sky Sport 1 HD und dem Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD wählen. Dort ist Kommentator Kai Dittmann am Mikrofon zu hören.

Auf die Übertragung könnt Ihr allerdings nur zugreifen, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt. Um die Champions League live auf Sky erleben zu können, müsst Ihr das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat buchen.

Real Madrid gegen den FC Liverpool: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Die TV-Übertragung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um Real Madrid gegen den FC Liverpool live zu erleben. Sky hat nämlich auch zwei Streamingdienste im Angebot, mit denen Ihr die Champions League unterwegs schauen könnt.

Sky Go richtet sich dabei an alle, die das Sport-Paket gebucht haben: Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine Kundennummer und Eure persönliche Login-PIN erhalten. Damit könnt Ihr Euch anmelden und den Streamingdienst kostenlos nutzen.

Solltet Ihr bisher kein Sky-Kunde sein, solltet Ihr einen Blick auf Sky Ticket werfen: Dieses lässt sich im Gegensatz zu einem normalen Abonnement auch nur für einen Monat buchen. Derzeit zahlt Ihr dafür 29,99 Euro monatlich oder im Jahresabo 19,99 Euro.

Champions League: Die Highlights von Real Madrid gegen den FC Liverpool auf DAZN sehen

Alle Tore in der Champions League könnt Ihr Euch übrigens auch beim Streamingdienst DAZN anschauen. Dieser überträgt ausgewählte Spiele der Königsklasse live und zeigt von allen Duellen, die auf Sky ausgestrahlt wurden, die Highlights.

Wenn Ihr am Dienstag keine Möglichkeit habt, Real Madrid gegen den FC Liverpool in voller Länge zu sehen, könnt Ihr Euch auf DAZN somit eine Zusammenfassung der besten Szenen ansehen. Das geht für Neukunden sogar kostenlos.

Dafür müsst Ihr Euch nur auf der DAZN-Webseite mit Euren Anmeldedaten registrieren. Anschließend bekommt Ihr den ersten Monat Eures Abonnement geschenkt und könnt den Streamingdienst für vier Wochen nach Belieben testen.

Real Madrid gegen den FC Liverpool: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 20 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Champions League: Real Madrid gegen den FC Liverpool im LIVE-TICKER von Goal erleben

Neben der Übertragung im Pay-TV könnt Ihr die Champions League auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Mit schnellen Aktualisierungen halten wir Euch über die Ereignisse im Estadio Alfredo di Stefano auf dem Laufenden.

Bereits um 20.30 Uhr beginnen wir mit den Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen. Danach liefern wir Euch detaillierte Beschreibungen, mit denen es sich anfühlt, als würdet Ihr live vor dem Fernseher sitzen.

Real Madrid gegen den FC Liverpool live sehen: Die Übertragung in der Übersicht