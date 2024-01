Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Atlético Madrid? Der spanische Supercup heute im TV und LIVE STREAM

Real Madrid trifft am Mittwoch im spanischen Supercup auf Atlético Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In dieser Woche steigen in Saudi-Arabien die Partien des spanischen Supercups 2024. Dabei bekommt es Real Madrid am Mittwoch (10. Januar) mit Atlético Madrid zu tun. Der Anstoß des Stadtderbys erfolgt um 20 Uhr MEZ.

Das KSU Stadium in Riad dient als Kulisse für das Halbfinale zwischen den Königlichen und den Colchoneros. Real Madrid und Atlético Madrid halten in Spaniens LaLiga bei 48 und 38 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. Atlético Madrid im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Real Madrid vs. Atlético Madrid, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – Atlético Madrid Wettbewerb Spanischer Supercup, Halbfinale Datum Mittwoch, 10. Januar 2024 Uhrzeit 20 Uhr MEZ Ort KSU Stadium (Riad)

Real Madrid vs. Atlético Madrid im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Real-News

Real Madrid gewann sechs seiner jüngsten sieben LaLiga-Auftritte.

Hierbei ließ die Elf von Carlo Ancelotti ausschließlich am 9. Dezember mit einem 1:1 bei Real Betis in Sevilla Punkte liegen.

Danach fädelten die Königlichen ein 4:1 gegen Villarreal und zwei 1:0 bei Deportivo Alavés sowie vor einer Woche gegen RCD Mallorca ein.

Die Aufstellung von Real Madrid

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Atlético-News

Atlético Madrid verlor am 3. Januar beim Sensationsteam aus Girona mit 3:4.

Real Madrids Titelkonkurrent fügte der Mannschaft von Diego Simeone die zweite Niederlage binnen vier Meisterschaftsspielen zu.

Dazwischen hatten die Colchoneros ein 3:3 gegen Getafe und ein 1:0 gegen den FC Sevilla eingefahren.

Die Aufstellung von Atlético Madrid:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real Madrid gegen Atlético Madrid live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 76 Siege Real Madrid 41 Siege Atlético Madrid 14 Unentschieden 21 Letztes Duell Atlético Madrid vs. Real Madrid 3:1 (LaLiga, 24. September 2023)

