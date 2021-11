Das Samstagabendspiel der Bundesliga hat es am 6. November in sich! RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Angepfiffen wird die Partie des 11. Bundesliga-Spieltags um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Vor der Saison 2021/22 wurden RB Leipzig und Borussia Dortmund von vielen Experten als die beiden aussichtsreichsten Rivalen des FC Bayern München auf den Gewinn der Meisterschaft angesehen. Nach den ersten zehn Spieltagen ist nur der BVB dieser Vorhersage gerecht geworden.

Trotz einiger personeller Probleme, in Leipzig fehlt unter anderem Top-Torjäger Erling Haaland, steht Dortmund in der Tabelle mit nur einem Punkt weniger als Tabellenführer Bayern München an Position zwei. RB Leipzig gehört dagegen mit 15 Punkten als Achter zum Feld der bereits etwas abgeschlagenen Verfolger.

Am vergangenen Spieltag musste das Team von Trainer Jesse Marsch einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Bei Eintracht Frankfurt kassierten die Bullen quasi mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich.

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen RB und dem BVB ging es um einen Titel. Im Mai diesen Jahres setzte sich Dortmund im DFB-Pokal-Finale mit 4:1 durch.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) am Samstag live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät alles rund um die Übertragung im Fernsehen und im Internet.

Begegnung RB Leipzig - Borussia Dortmund (live auf Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga, 11. Spieltag Datum Samstag, 6. November (heute) Anpfiff 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Red Bull Arena, Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Mit Beginn der Saison 2021/22 trat in der Bundesliga eine neue TV-Rechteperiode in Kraft. Dadurch kam es zu einigen Veränderungen. Ein Großteil der Spiele wird aber weiterhin nur im Pay-TV und in kostenpflichtigen LIVE-STREAMS gezeigt.

Der Pay-TV-Sender Sky ist im Besitz der Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele, alle Spiele in englischen Wochen (Dienstag und Mittwoch) sowie den dazugehörigen Konferenzen. Mehr Livespiele aus der Bundesliga als je zuvor zeigt DAZN. Der Streamingdienst überträgt alle Freitagsspiele und Sonntagsspiele, insgesamt 106 Partien, im LIVE-STREAM.

Wie in der vergangenen Saison werden auch 2021/22 nur drei Spiele live im Free-TV übertragen. Neu ist allerdings der Anbieter. Bisher war das ZDF im Besitz dieses Rechtepakets, jetzt ist es SAT.1.

Nach all dem, was Ihr bisher erfahren habt, wird deutlich, dass RB Leipzig gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag exklusiv aber auch kostenpflichtig von Sky im Pay-TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von Sky im Pay-TV

Wer bestens informiert in das Spiel zwischen RB Leipzig und dem BVB gehen will, sollte sich ab 17.30 Uhr auf Sky Sport UHD oder Sky Sport Bundesliga 1 (HD) den Countdown zum Topspiel der Woche mit Experte Lothar Matthäus ansehen.

Das Spiel an sich wird dann von Wolf-Christoph Fuss kommentiert.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Übertragung von Sky im LIVE-STREAM

Ihr wollt Euch das Spiel lieber als LIVE-STREAM im Internet auf dem Endgerät Eurer Wahl ansehen? Kein Problem, auch hierfür ist Sky im Besitz der Übertragungsrechte.

Der Pay-TV-Sender bietet zwei Alternativen an: Sky Go und Sky Ticket. Sky-Kunden können sich das Spiel über die kostenlose App Sky Go ansehen - und alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind und auch keinen langfristigen Vertrag abschließen wollen, können dies mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket machen. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket!

Auch mit den Apps Sky Go und Sky Ticket (Download jeweils im Play Store und im App Store) ist es möglich, den LIVE-STREAM auf verschiedenen Endgeräten und auch über einen internetfähigen Smart-TV anzusehen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Das kostet ein Sky-Abo

Die Bundesligaspiele auf Sky können nur nach Abschluss eines Abos live im Pay-TV oder im LIVE-STREAM verfolgt werden.

Das Paket Bundesliga liegt preislich bei 25 Euro im Monat. Enthalten sind alle Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Wer dazu noch weiteren Sport (Premier League, Formel 1, Golf, Tennis, Handball-Bundesliga, DFB-Pokal) sehen will, der sollte sich das Paket Sport und Bundesliga gönnen. Dieses kostet monatlich 30 Euro.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Highlightshow auf DAZN

DAZN ist zwar erst am Sonntag mit der Liveberichterstattung der drei Bundesligaspiele an der Reihe, die Bundesliga hat der Streamingdienst am Samstag aber dennoch im Programm.

In einer linearen Highlightshow werden ab 17.30 Uhr die Höhepunkte der bereits beendeten Partien des 11. Spieltags gezeigt. Die Highlightshow wird des öfteren wiederholt und beinhaltet ab 20.30 Uhr die hoffentlich vielen Höhepunkte der Partie RB Leipzig vs. BVB.

Auch für den Empfang von DAZN wird ein Abo benötigt. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo müsst Ihr monatlich 14,99 Euro überweisen, für ein auf lange Sicht Geld sparendes Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

Für den Preis bekommt Ihr beim "Netflix des Sports" allerlei Topsport im Livestream zu sehen: Neben der Bundesliga auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, Tennis, Boxen, MMA, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, MLB, NHL) und noch viele weitere Highlights aus anderen Sportarten.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute? Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs und könnt RB Leipzig nicht live bei Sky verfolgen? Kein Problem, denn im ausführlichen LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr im Minutentakt über das Geschehen in Leipzig auf dem Laufenden gehalten.

Hier geht's zum LIVE-TICKER RB Leipzig - Borussia Dortmund!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Bei jedem Bundesligaspiel gilt, dass beide Mannschaften ihre Aufstellung bis eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlichen müssen. Ist dies passiert, geben wir diese Informationen an dieser Stelle an Euch weiter.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live? Die Opta-Fakten

RB Leipzig verlor sechs der 10 Bundesligaduelle mit Borussia Dortmund – gegen kein anderes Team verlor RB im Oberhaus öfter (auch 6 gegen den FC Bayern). Im Schnitt kassierten die Sachsen auch zwei Gegentore pro BL-Spiel gegen den BVB (20 gesamt), mehr als gegen jedes andere Team.

Borussia Dortmund ist seit sieben Bundesligaspielen gegen RB Leipzig ungeschlagen (5S 2U) und gewann die letzten drei allesamt. RB hatte im Oberhaus noch nie eine längere sieglose Serie gegen einen Gegner (ebenfalls aktuell 7 gegen den FC Bayern).

RB Leipzig sammelte bislang 15 Punkte in der laufenden Bundesligaspielzeit, weniger als je zuvor nach 10 Partien einer BL-Saison.

Borussia Dortmund gewann die letzten vier Bundesligaspiele allesamt, aktuell hat kein anderes BL-Team eine so lange aktive Siegesserie. Der BVB holte aus den ersten 10 Partien 24 Punkte, nur 2010/11 und 2013/14 waren es zum Vergleichszeitpunkt mehr (je 25).

RB Leipzig ist seit sechs BL-Partien ungeschlagen (3S 3U), aktuell nur der SC Freiburg länger (10). Die letzten drei BL-Heimspiele gewannen die Sachsen allesamt und holten bislang zu Hause 12 Punkte, nur Gegner Borussia Dortmund mehr (18).

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag traf RB Leipzig zum 10. Mal nach einer Standardsituation in der laufenden Saison – kein Team traf öfter nach einem ruhenden Ball (Bayern ebenfalls 10). Borussia Dortmund kassierte bislang sieben Standardgegentore – nur Hertha BSC (9) und Greuther Fürth mehr (11).

RB Leipzig generierte in der laufenden Bundesligasaison bislang 113 Hohe Ballgewinne (innerhalb von 40 Metern vom gegnerischen Tor), nur der 1. FC Köln mehr (118). Während RB nach solchen bislang torlos blieb, erzielte Borussia Dortmund danach drei Tore, bei insgesamt 22 Hohen Ballgewinnen weniger (91).

RB Leipzigs Willi Orban sammelte in dieser Bundesligaspielzeit mehr Expected Goals, ohne ein Tor zu erzielen (2.2 xG) als jeder andere BL-Spieler. Borussia Dortmunds Donyell Malen liegt in diesem Ranking auf dem geteilten dritten Rang mit 1.3 xG.

Borussia Dortmund erzielte in der vergangenen Bundesligasaison gegen RB Leipzig sechs Tore, mehr als jedes andere Team. Fünf dieser sechs Treffer kamen jedoch von Spielern, die dem BVB nicht zur Verfügung stehen werden: Jadon Sancho (3) ist längst bei Manchester United und Erling Haaland (2) fehlt verletzt.

RB Leipzigs Yussuf Poulsen traf zuletzt in zwei Bundesligaspielen in Folge, innerhalb einer BL-Saison gelang ihm dies zuletzt im Mai 2020. In mehr aufeinanderfolgenden BL-Partien traf er innerhalb einer Spielzeit noch nie.

