Im Parc des Princes geht es heute heiß her: PSG hat den FC Liverpool in der Champions League zu Gast. GOAL zeigt, wo das Duell live läuft.

In der Champions League stehen in dieser Woche die Hinspiele des Achtelfinales an. Paris Saint-Germain empfängt den FC Liverpool zu einem echten Kracher im Parc des Princes. Der Anstoß am heutigen Mittwoch, den 5. März, ist für 21 Uhr angesetzt

AFP

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Hinspiele Datum Mittwoch, 5. März 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Parc des Princes (Paris)

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV?

Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

PSG-News

Mit einem Torverhältnis von 10:0 hat PSG Ligarivalen Stade Brest förmlich aus den Playoffs gekegelt. Auch im letzten Heimspiel gegen Lille (4:1) ging PSG deutlich als Sieger vom Platz. Für die Partie gegen Liverpool sind außerdem keine Spieler-Ausfälle bekannt.

Die Aufstellung von Paris Saint-Germain:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images Sport

Liverpool-News

Mit 21 Punkten schloss der FC Liverpool die Ligaphase der Champions League souverän auf Platz eins ab. Die einzige Niederlage setzte es für die Reds am letzten Spieltag nach einer roten Karte gegen Eindhoven (2:3). Gegen PSG fallen voraussichtlich Conor Bradley und Joe Gomez aus.

Die Aufstellung vom FC Liverpool:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Das letzte Duell der beiden Klubs ist mittlerweile bereits mehr als sechs Jahre her: Damals entschied PSG das Spiel nach Toren von Neymar Jr. und Juan Bernat mit 2:1 für sich. James Milner traf für die Reds.

Getty Images Sport

Die Bilanz ist bislang ausgeglichen: Sowohl Paris Saint-Germain als auch der FC Liverpool stehen bei jeweils zwei Siegen.

Duelle insgesamt 4 Siege PSG 2 Siege FC Liverpool 2 Unentschieden 0 Letztes Duell Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool 2:1 (Champions League, 28. November 2018)

Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool live anschauen: Nützliche Links